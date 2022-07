Guerra in Ucraina, Onu: “Almeno 5.237 civili morti nel conflitto”

La guerra in Ucraina è arrivata al 153esimo giorno. La Russia ha ammesso un attacco al porto di Odessa. Per Mosca tuttavia i bombardamenti “sono rivolti solo alle infrastrutture militari” e non ostacoleranno le esportazioni di grano. Su questo fronte il ministro delle Infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov, ha annunciato che l’export inizierà il 27 luglio dal porto di Chornomorsk.

Onu: “Almeno 5.237 civili morti nel conflitto in Ucraina”

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha reso noto che almeno 5.237 civili sono morti e 7.035 sono rimasti feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione delle truppe russe. Lo riporta Novaya Gazeta Europa sottolineando che l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ritiene che le cifre effettive siano considerevolmente più elevate “per il fatto che la ricezione di informazioni da alcune località in cui sono in corso intense ostilità è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma”.

Accordo in Ue su piano per riduzione consumi gas

“I ministri hanno raggiunto un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno”. Lo annuncia, in un tweet, la presidenza ceca del semestre Ue mentre è ancora in corso il Consiglio Affari Energia.

Kiev: “Gazprom alza pressione gasdotto senza avvisare”

Gazprom ha aumentato la pressione nel gasdotto russo-ucraino senza preavviso. Lo afferma l’Operatore del sistema di trasporto del gas dell’Ucraina, avvertendo che le fluttuazioni potrebbero portare a situazioni di emergenza sul gasdotto.

Ue: “Nessuna ragione tecnica per stop forniture Gazprom”

Il prezzo del gas europeo si è impennato fino a toccare un rialzo del 10% dopo che Gazprom ha annunciato che da martedì taglierà dal 40 al 20% i flussi dal Nord Stream

“Sappiamo che non c’è alcuna ragione tecnica” per l’interruzione del flusso da parte di Gazprom a Nord Stream 1, “è una decisione politicamente motivata e dobbiamo essere pronti. Per questo la riduzione preventiva della domanda di gas è una strategia saggia”. Lo ha detto la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Energia.

Germania: “Ue mandi segnale a Putin, non ci dividerà”

“E’ molto importante che il prossimo passo dimostri che l’Ue resta unita e che dia un segnale forte a Putin e alla Russia anche nel giorno in cui i flussi di gas del Nordstream 1 si ridurranno di un ulteriore 20%: non ci dividerai”. Lo ha detto il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, arrivando al Consiglio straordinario Energia.

L’ultima versione del piano Ue d’emergenza sul gas, negoziato dalla presidenza ceca, presenta “molti compromessi, questo è il modo in cui opera l’Ue”, il fatto che le deroghe introdotte portino a “troppa burocrazia è un pericolo, ma le esenzioni di per sé sono ragionevoli”, ha evidenziato Habeck.

Presto referendum per annessione di Kherson alla Russia

Le autorità filorusse che amministrano la regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, occupata dalle forze di invasione di Mosca fin dall’inizio della guerra, hanno confermato che “presto” sarà indetto un referendum per l’annessione alla Federazione russa, nonostante la controffensiva ucraina in atto.

Le autorità di Kiev “non capiscono che le offensive senza senso costano decine o anche centinaia di vite di cittadini ucraini”, ha affermato Kiril Stremousov, vice capo dell’amministrazione militare-civile della regione, citato dalla Tass. “Quindi – ha aggiunto Stremousov – nonostante le intimidazioni e le informazioni terroristiche ci sarà comunque un referendum che deciderà l’appartenenza della regione alla Federazione russa”. Il responsabile non ha indicato una data per la consultazione.

