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Guasto ferma il volo papale: Leone XIV rientra con l’aereo del re di Spagna

Un problema tecnico ha fermato il volo papale verso Roma. Il ritorno di Leone a bordo dell’aereo offerto dal re di Spagna

Di redazione
Papa Leone XIV. Foto © Imagoeconomica.

Un problema tecnico all’aereo poco prima del decollo dalla base aerea di Tenerife ha costretto Papa Leone XIV a scendere, per fare ritorno a Roma con il velivolo messo a disposizione dal re di Spagna, mentre il personale della Santa Sede e i giornalisti saliranno a bordo di un altro aereo messo a disposizione dalla compagnia spagnola Iberia. Il problema tecnico sarebbe stato dovuto al forte vento, secondo il comandante. La compagnia ha comunicato che non poteva essere riparato nell’immediato.

Il Papa sull’aereo del Re

Papa Leone XIV farà rientro a Roma con l’aereo del Re di Spagna, offerto gentilmente da Sua Maestà. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede sottolineando che l’aereo decollerà attorno alle ore 18:00 (ora locale) e sarà a Roma per le 23:00 (ora di Roma) circa. Il personale della Santa Sede e i giornalisti del Volo Papale faranno ritorno nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia.

Il guasto

Un problema tecnico è sopravvenuto quando il volo papale con a bordo Leone stava per iniziare le fasi di decollo. Un annuncio del comandante ha spiegato la situazione ai presenti e dopo pochi minuti lo stesso re Felipe che si era appena congedato dal papa è salito a bordo dell’aereo per invitare il pontefice a scendere e attendere nella sala vip della base aerea di Tenerife la soluzione del problema.

Il forte vento

Il problema tecnico che ha bloccato il volo Iberia con il quale il papa, il seguito e i giornalisti devono fare rientro da Tenerife a Roma, è stato dovuto al forte vento. Lo ha spiegato il comandante in un nuovo annuncio fatto a bordo del velivolo. Si sta procedendo alle operazioni di risoluzione con una prova su pista. Il Papa è comunque ancora in attesa nella sala Vip della base aerea di Tenerife.

La compagnia: “Non può essere riparato”

Il problema tecnico dell’aereo sul quale papa Leone e la delegazione vaticana dovevano rientrare in Italia da Tenerife “non può essere riparato nell’immediato”. Lo ha segnalato la compagnia area Iberia in una nota in cui si segnala che i passeggeri saranno sbarcati, in attesa di un nuovo aereo che sarà inviato da Madrid, “per realizzare il viaggio nella giornata odierna”.

Fonte Ansa

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