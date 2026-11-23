Nell’udienza odierna Papa Leone XIV ha rivolto un sentito ringraziamento alle autorità, alle comunità, alle imprese e ai benefattori impegnati nella realizzazione della nuova Caserma della Guardia Svizzera Pontificia. Il Santo Padre ha definito l’opera un progetto significativo per la Santa Sede, destinato a diventare uno spazio di crescita umana e spirituale per i giovani. Richiamando la tenacia richiesta negli anni, Leone XIV ha esortato a compiere i passi decisivi per avviare i lavori e a condividere questa testimonianza.

Le parole del Santo Padre

“Un riparo dopo la fatica, uno spazio nel quale crescere come uomini consapevoli, liberi, vicini a Dio e ai fratelli”. Così Papa Leone XIV definisce la nuova Caserma della Guardia Svizzera Pontificia: “Un progetto di grande significato per la Santa Sede”, dice nell’udienza di oggi, 23 novembre, ad autorità federali e cantonali, delle Comunità cattoliche, delle Fondazioni, delle imprese e ai benefattori, giunti in Vaticano da molte parti della Svizzera e altri Paesi. Il Papa esprime “sentimenti di profonda gratitudine” a chi ha partecipato a quest’opera, in particolare alla Fondazione che se n’è fatta carico per intero “fino al suo compimento”. “Non è stato l’impegno di un giorno. Per anni il Consiglio, i collaboratori e voi tutti avete lavorato con pazienza e tenacia, bussando a tante porte e perseverando anche quando la strada era lunga e la meta sembrava lontana”, afferma Leone. Ora auspico che, proseguendo con decisione nello sforzo da tempo intrapreso, si possano compiere i passi decisivi per giungere all’avvio dei lavori

Tra la prima e l’ultima pietra

L’invito del Papa ai suoi ospiti è di condividere la propria testimonianza una volta tornati alle proprie case, imprese e comunità, così che “altri sentano il desiderio di unirsi a questa bellissima iniziativa”. “Ricordate – aggiunge – che, se grande è la gioia della ‘prima pietra’, ancora di più lo sarà quella dell’‘ultima’. La prima, infatti, parla del coraggio e della generosità di incominciare, ma l’ultima porta in sé la memoria di ogni sacrificio, di ogni attesa, di ogni gesto di determinazione e di fiducia che rende possibile il compimento”. Le grandi opere nascono da questa profondità di spirito. Chi ha innalzato le imponenti cattedrali d’Europa, chi ha contribuito a realizzare questa stessa Basilica Vaticana, ha lavorato con impegno e amore sapendo spesso che non avrebbe visto la costruzione ultimata. Nondimeno ha perseverato nella fatica, per lasciare in eredità qualcosa di bello, di prezioso, di importante a chi sarebbe venuto dopo

Storia di fedeltà

Tra la prima e l’ultima pietra si scrive, dunque, “una storia di fedeltà”. E “quando l’ultima pietra sarà posata, non avremo soltanto completato un edificio”, assicura Leone XIV: “Avremo consegnato al tempo una testimonianza di ciò che la solidarietà dell’uomo può realizzare quando si lascia illuminare e sostenere dalla grazia di Dio”. In particolare, per la Guardia Svizzera Pontificia, la Caserma “è non soltanto un luogo in cui abitare, ma uno spazio nel quale vivere le proprie origini”, bensì “il luogo dove la memoria ritrova una voce, dove le tradizioni tornano a essere presenza, dove il ricordo delle montagne, delle valli, dei villaggi e dei volti amati riesce ad attraversare ogni distanza”. Lì un giovane, pur lontano dalla sua terra, può tornarvi, in un luogo accogliente, non solo nei ricordi, ma soprattutto nei valori che porta con sé, negli insegnamenti della sua infanzia, nella fede ricevuta, nelle tradizioni che custodisce, e al tempo stesso in quell’apertura di cuore universale che rende ogni luogo famiglia per chi ama dell’amore di Dio

Dio conosce i nomi di tutti

Il desiderio è dunque donare un luogo di crescita e maturazione “per poi tornare, un giorno, alle proprie radici, portando con sé, oltre al ricordo di quanto vissuto, la ricchezza di ciò che è maturato”. Molte delle giovani Guardie che abiteranno nella nuova caserma forse non conosceranno mai i vostri nomi, ma Dio sì: li conoscerà tutti. E questo basta. Da qui una benedizione e un ringraziamento in tedesco e in francese: “Vergelt’s Gott e Merci“. Poi un invito a pregare insieme “anche perché il Signore ci accompagni in questo grande e importante progetto della nuova Caserma”.

Fonte Vatican News