Grecia, il premier Mitsotakis annuncia nuove elezioni a maggio

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha reso noto che si terranno le elezioni generali a maggio.

L’annuncio

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato che il paese terrà le elezioni generali a maggio, mentre il suo governo affronta la rabbia diffusa dopo il disastro ferroviario che ha ucciso 57 persone a febbraio. “Posso dirvi con certezza che le elezioni si terranno a maggio”, ha detto in un’intervista al canale televisivo Alpha.

La ripresa del traffico ferroviario

Riprende oggi, in modo graduale, il traffico ferroviario della Grecia, a tre settimane dallo scontro frontale tra treni avvenuto nella valle di Tebi il 28 febbraio scorso, che ha causato la morte di 57 persone e decine di feriti, nove dei quali rimangono tutt’ora in cura in ospedale. I primi treni locali e nazionali sono ripartiti lungo sezioni limitate della rete ferroviaria, con la presenza simultanea di due capistazione in ogni centro e con la riduzione obbligatoria della velocità in alcune aree dove il potenziale di collisione è considerato più elevato. Ripristinato anche il servizio ferroviario suburbano che collega la capitale all’aeroporto internazionale, mentre per la ripresa completa di tutte le linee, compresa quella Atene-Salonicco dove è avvenuta la tragedia bisognerà attendere fino all’11 aprile.

Fonte: Ansa