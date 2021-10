Grave incidente nel Novarese, deceduta una giovane

Nella mattinata di oggi, intorno alle 7:30, in località Cavaglietto, in provincia di Novara, per cause ancora da chiarire un furgone e un’auto si sono scontrati.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, a seguito dell’impatto, ha perso la vita una ragazza di 15 anni che viaggiava sull’auto insieme alla madre di 50 anni rimasta gravemente ferita. il conducente del furgone ha invece riportato ferite lievi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto della madre gravemente ferita all’ospedale di Novara in codice rosso. L’uomo alla guida del mezzo pesante è invece stato soccorso in codice verde. Le forze dell’ordine sono attualmente sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed effettuare i rilievi del caso.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.