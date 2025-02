“Il Giubileo offre l’opportunità per guardare al futuro con speranza e determinazione. È tempo di riflessione, occasione per riscoprire i valori che ci uniscono come comunità”. Sono state le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto nel commentare il Giubileo delle Forze Armate, di Pulizia e di Sicurezza.

I militari hanno confermato con la loro presenza la loro adesione al servizio, facendosi loro stessi pellegrini di Speranza per questo Giubileo.

“Per noi appartenenti alle Forze Armate – ha affermato il Maggiore Francesca Nisticò (Aeronautica militare) è sicuramente un’occasione per celebrare quelli che sono i nostri valori, quindi sicuramente lo spirito di sacrificio e l’unione che unisce tutti gli appartenenti alle Forze Armate, non soltanto chi indossa una divisa ma chi è anche in congedo. Abbiamo visto che partecipano colleghi stranieri e è un’occasione per condividere con la popolazione civile quelli che sono i nostri valori, il nostro operato quotidiano, quindi aiutare e fornire supporto alla popolazione civile soprattutto in contesti di sofferenza dove si trovano conflitti armati”.

Per il Maresciallo Capo Alessandro Guerrini (Arma dei Carabinieri) “Giubileo significa sicuramente un momento di riflessione, di condivisione, un momento in cui ogni militare ha potenzialità e possibilità di poter riflettere e è un momento di condivisione, di speranza e sicuramente è un momento in cui soprattutto possiamo riflettere sul discorso della solidarietà”.

“Una giornata molto importante – secondo il Ten. Erika Petrarulo (Esercito Italiano) perché ha permesso di riunire tutte le forze armate, è un momento quindi di ritrovo in cui vengono anche valorizzati quelli che sono i nostri compiti che facciamo nel quotidiano e svolgiamo nel quotidiano, appunto il supporto ai cittadini e anche diffondere il senso di sicurezza sia in Patria con l’operazione Strade Sicure sia anche all’estero, in tutti i teatri in cui siamo impiegati”.