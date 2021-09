Il fisico Giorgio Parisi è nella classifica Clarivate Citation Laureates

La classifica Clarivate Citation Laureates esiste dal 1989 e viene stilata in seguito alle analisi condotte dall’Institute for Scientific information che ogni anno valuta l’operato e l’impatto dei ricercatori che hanno maggiormente influenzato la comunità scientifica internazionale. In particolare, la ricerca è di tipo quantitativo e si basa sulle seguenti aree di ricerca: Chimica ed Economia, Fisica, Medicina e Fisiologia.

La biografia di Giorgio Parisi

Nella classifica dell’anno 2021, di questo riconoscimento considerato da sempre l’anticamera del premio Nobel, è stato insignito il fisico italiano Giorgio Parisi, il quale è nato a Roma nel 1948 e si è laureato in Fisica all’Università di Roma La Sapienza nel 1970. Ha iniziato la sua carriera presso i Laboratori Nazionali di Frascati prima come membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche e poi come ricercatore dell’Infn.

Successivamente è stato presidente dell’Accademia dei Lincei dal 2018 al 2021 ed ha fornito contributi determinanti nelle diverse aree della Fisica, si citano in particolare lo studio della meccanica statistica e la fluidodinamica oggetto di alcuni dei suoi oltre 600 articoli.

I riconoscimenti ricevuti

Nel corso della sua attività di studio ha vinto alcuni dei premi scientifici più prestigiosi, tra cui si ricordano: la Medaglia Boltzmann nel 1992, la Medaglia Dirac per la fisica teorica nel 1999, la Medaglia Max Planck nel 2011 e il premio Wolf nel 2021. Ha inoltre vinto due finanziamenti afferenti al Consiglio Europeo delle Ricerche.

Oltre a Parisi nella classifica appena pubblicata è presente anche il neurobiologo francese Jean-Pierre Changeux, a sua volta socio straniero dell’Accademia dei Lincei.

