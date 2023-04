Giappone, la Banca Centrale conferma l’attuale politica monetaria

La Banca centrale del Giappone, dopo una riunione di due giorni tenutasi in concomitanza con l’insediamento del nuovo governatore, ha confermato l’attuale politica economica ultra-espansiva.

Una politica espansiva

Nessuna sorpresa dalla Banca centrale del Giappone (BoJ), che mantiene invariata l’attuale politica monetaria ultra-espansiva. Al termine della riunione di due giorni, la prima del nuovo governatore Kazuo Ueda, il comitato ha scelto lasciare i tassi a breve in territorio negativo al -0,1%, mentre non subisce variazioni neanche la curva di controllo dei rendimenti (YCC) in vigore dal settembre 2016, quando la BoJ ha fissato un obiettivo dello 0% per i titoli governativi a 10 anni. L’istituto ha anche comunicato le nuove proiezioni per l’anno fiscale 2025 sull’inflazione, attesa all’1,6%, sotto l’obiettivo considerato ‘salutare’ del 2%.

Fonte: Ansa