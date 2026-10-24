Giappone, il calo delle nascite svuota le scuole

Il declino demografico del Giappone si riflette anche sui banchi di scuola, mettendo in discussione il futuro di numerosi istituti pubblici. La diminuzione delle nascite riduce progressivamente il numero degli studenti e spinge le amministrazioni locali a ripensare la distribuzione delle scuole sul territorio. Un cambiamento che riguarda l’organizzazione dell’istruzione, ma anche la vita delle comunità, delle famiglie e dei ragazzi. La prospettiva di chiusure e accorpamenti apre interrogativi sull’accessibilità dell’istruzione e sulle distanze da percorrere ogni giorno per raggiungere le aule. Allo stesso tempo, concentrare gli studenti in un numero minore di istituti potrebbe consentire un’offerta più ampia di attività e occasioni di socialità. Tra opportunità e difficoltà, il sistema scolastico giapponese si trova così davanti alla necessità di adattarsi a una popolazione sempre meno numerosa.

Almeno 145 licei verso la chiusura

Almeno 145 licei pubblici in diverse prefetture del Giappone sono destinati a chiudere entro l’anno scolastico 2040, con numeri destinati ad aumentare, mentre il Paese continua a fare i conti con il calo della popolazione. È quanto emerge da un sondaggio del quotidiano Asahi Shimbun condotto tra maggio e giugno su tutti i 47 governi prefettizi del Paese.

I piani di ristrutturazione nelle prefetture

Nell’anno scolastico 2026 le scuole superiori erano 3.196, esclusi gli istituti che avevano già smesso di accettare nuovi studenti. Interrogati sul futuro di queste scuole, 17 governi prefettizi hanno dichiarato di volerle ridurre nell’ambito di piani di ristrutturazione scolastica e altre proiezioni in corso che prevedono chiusure a partire già dal 2030. In testa alla lista c’è la prefettura di Shizuoka, seguono Niigata e Nagano, ma non è stata risparmiata neanche la capitale Tokyo.

Il calo delle nascite e le proiezioni sugli studenti

La ragione principale della ristrutturazione è il progressivo calo delle nascite: secondo le proiezioni del ministero degli Interni, i quindicenni giapponesi passeranno da circa 1,06 milioni nel 2024 a circa 700.000 nel 2039, con una riduzione del 34%. Il sondaggio, tuttavia, spiega l’Asahi, non riflette gli effetti dell’estensione dei sussidi per le rette, in vigore da quest’anno.

Opportunità e difficoltà degli accorpamenti

Tra i benefici citati dalle prefetture figurano attività extra-scolastiche più variegate e un senso di appartenenza più marcato; tra gli svantaggi, spostamenti più lunghi per gli studenti nel caso di accorpamenti e riduzioni nei numeri degli istituti scolastici.

Fonte Ansa