Gerusalemme, attacco a poliziotti israeliani da Hamas: due morti

Il fatto è avvenuto nei pressi della Spianata delle Moschee, Hamas rivendica l'attentato in risposta agli episodi di terrorismo in Cisgiordania da parte di coloni ebrei

Quattro poliziotti israeliani sono stati feriti in modo grave e uno è morto in seguito a un attacco a Gerusalemme nei pressi di uno degli accessi alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei). Lo riferisce la Radio Militare secondo cui gli agenti sono stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco. Secondo altri media, invece, l’attacco è avvenuto con coltellate e l’assalitore è stato ucciso dalle forze di sicurezza. La Spianata è stata chiusa alle visite degli ebrei.

Le ricostruzioni del fatto

In base alle prime ricostruzioni, l’attacco contro gli agenti israeliani a Gerusalemme è stato intrapreso da due assalitori: uno armato di fucile Gustav, l’altro di coltello. Mentre il primo – come confermato dalla polizia – è stato ucciso, il secondo è riuscito a fuggire ed ora è ricercato: quest’ultimo – secondo alcune testimonianze – avrebbe indossato gli abiti di un ebreo ortodosso. Si tratta del secondo attacco in pochi giorni avvenuto in Città Vecchia: lo scorso 17 novembre un palestinese di 16 anni aveva colpito due agenti venendo poi ucciso dalla reazione delle forze di sicurezza.

Hamas si compiace

L’attacco armato condotto oggi a Gerusalemme contro agenti della Guardia di frontiera israeliana è “un gesto eroico“: lo ha affermato Hazem Qassem un portavoce di Hamas. “La nostra Città santa – ha aggiunto – continuerà la lotta fino alla espulsione dell’occupante”. Analogo sostegno è giunto anche dalla Jihad islamica secondo la quale alle radici di questo attacco – il secondo negli ultimi giorni – ci sono “il moltiplicarsi degli episodi di terrorismo da parte dei coloni e dei soldati israeliani in Cisgiordania e le demolizioni di case palestinesi a Gerusalemme.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.