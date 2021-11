Genova, operaio travolto da un grosso tubo

Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro a San Quirico, sulle alture di Genova, investito da dei tubi mentre era al lavoro in un cantiere. L’attrezzatura è stata sequestrata e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Cosa è successo

Si chiamava Carlo Manca, aveva 48 anni ed era di Capoterra, comune della città metropolitana di Cagliari, l’uomo morto in un incidente mentre stava lavorando in un deposito di oli minerali per una ditta che sta a eseguendo lavori in subappalto per la Sigemi. Secondo una prima ricostruzione Manca, che indossava il casco, stava sganciando i grossi tubi, circa 10 metri l’uno, dalle cinghie dopo che la gru. Per motivi ancora da accertare, uno dei tubi sarebbe scivolato colpendolo e facendolo cadere all’indietro. Sul posto oltre al 118 e ai vigili sono intervenuti gli agenti delle volanti e gli ispettori della Asl. Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata e i compagni di lavoro interrogati e sono state acquisite anche le telecamere di sorveglianza all’interno dell’area per ricostruire la dinamica.

