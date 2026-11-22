Chi vive con un gatto sa bene quanto i suoi richiami vocali possano sembrare espressivi, insistenti e quasi intenzionali. Spesso percepiti come semplici segnali di fame o affetto, questi versi nascondono in realtà meccanismi relazionali molto più raffinati, sviluppati nel corso della convivenza con l’uomo. Una recente indagine scientifica ha analizzato da vicino il comportamento dei felini domestici di fronte a piccoli ostacoli quotidiani, offrendo nuove e sorprendenti conferme sulle loro capacità comunicative e sul legame con i proprietari.

Il miagolio come richiesta di aiuto

I gatti usano il miagolio per attirare l’attenzione degli umani e chiedere il loro aiuto quando si trovano in difficoltà nel risolvere un problema. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Animal Behaviour dai ricercatori dell’Università di San Paolo in Brasile.

L’esperimento di citizen science

Chi conosce i gatti sa che miagolano spesso in presenza degli esseri umani, mentre lo fanno raramente in presenza di altri gatti. Inoltre, i randagi miagolano molto meno rispetto a quelli domestici, il che suggerisce che il comportamento sia strettamente legato alla vicinanza con l’uomo. Per capire lo scopo di questa forma di comunicazione, i ricercatori hanno condotto un esperimento di citizen science (scienza partecipativa) che ha coinvolto 38 gatti domestici studiati nelle loro case insieme agli esseri umani. A ciascun felino è stato presentato un contenitore di plastica forato che nascondeva un bocconcino: l’animale poteva sentirne l’odore, ma aveva necessariamente bisogno dell’aiuto del proprietario per aprire la scatola. I ricercatori hanno quindi osservato cosa accadeva nell’arco di un minuto quando il proprietario era presente oppure fuori dalla stanza.

I risultati della ricerca e la comunicazione mirata

I risultati dimostrano che i gatti diventavano particolarmente chiacchieroni in presenza degli esseri umani: si sono registrati in media 86 miagolii contro i 20 emessi in solitudine. Un’analisi statistica ha rivelato che la probabilità di miagolare era oltre 16 volte superiore quando un essere umano si trovava nella stanza. Spesso i gatti rivolgevano il loro sguardo verso l’umano e poi al contenitore del cibo: un gesto che appariva chiaramente come una richiesta di intervento per aprire la scatola. In assenza del proprietario, invece, i gatti tendevano a restare immobili, fissando la porta. “Il fatto che la maggior parte dei miagolii registrati nel nostro studio fosse rivolta a un destinatario – osservano i ricercatori – indica che i gatti non stavano semplicemente emettendo suoni nell’ambiente, ma si stavano rivolgendo a un interlocutore specifico; un comportamento coerente con una comunicazione mirata a un destinatario preciso”.

Fonte Ansa