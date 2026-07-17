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Gas, prezzi ancora in salita: pesa la crisi tra Stati Uniti e Iran

Prosegue la corsa del prezzo del gas naturale sui mercati europei, sostenuta dalle crescenti tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran

Di redazione
Photo by Tom Fisk: https://www.pexels.com/photo/infrastructure-of-power-plant-6767963/

Prosegue la corsa del prezzo del gas naturale sui mercati europei, sostenuta dalle crescenti tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran. Gli operatori guardano con preoccupazione allo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il transito di petrolio e gas naturale liquefatto, dove un eventuale aggravarsi della crisi potrebbe compromettere i flussi energetici globali. Il clima di incertezza continua così ad alimentare gli acquisti sui mercati, spingendo le quotazioni del benchmark europeo Ttf di Amsterdam verso quota 56 euro al megawattora.

Le quotazioni

Ancora in rialzo il prezzo del gas che punta i 56 euro al megawattora sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran e che si concentrano in particolare sullo Stretto di Hormuz, passaggio che rientra nelle rotte di petroliere e navi che trasportano Lng. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf segnano un rialzo dell’1,83% a 55,79 euro.

Fonte Ansa

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