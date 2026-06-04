Galápagos: scoperta una nuova specie di polpo blu

Una straordinaria scoperta nelle profondità dell’Oceano Pacifico arricchisce la conoscenza della biodiversità marina. Un team internazionale di ricercatori ha identificato una nuova specie di polpo nano alle isole Galápagos, caratterizzata da una vivace colorazione blu e da dimensioni paragonabili a quelle di una pallina da golf. Grazie a sofisticate tecniche di tomografia computerizzata e ricostruzione tridimensionale, gli studiosi sono riusciti a esaminare in dettaglio l’anatomia dell’animale, confermandone l’unicità e il valore scientifico.

La scoperta

Scoperto alle isole Galapagos un minuscolo polpo blu con le dimensioni di una pallina da golf: chiamato Microeledone galapagensis, è stato sezionato virtualmente grazie ai raggi X della tomografia computerizzata ed è stato poi ricostruito in 3D in ogni suo dettaglio, compresi gli organi interni, in modo da caratterizzare la nuova specie. Il suo identikit è pubblicato sulla rivista Zootaxa dai ricercatori della Charles Darwin Foundation e del Field Museum of Natural History di Chicago. Il polpo è stato avvistato per la prima volta durante una spedizione sottomarina condotta nel 2015 con la nave da ricerca Nautilus, in collaborazione con la Fondazione Charles Darwin e la direzione del Parco nazionale delle Galápagos. L’equipaggio ha utilizzato un robot sottomarino a controllo remoto (Rov) per esplorare il fondale oceanico vicino all’Isola Darwin, che si trova all’estremità settentrionale dell’arcipelago. Mentre la telecamera del Rov si muoveva sul fondale vicino a una montagna sottomarina a 1.773 metri di profondità, i ricercatori hanno notato tre minuscoli polpi blu: un esemplare è stato prelevato e portato alla stazione di ricerca Charles Darwin per una prima valutazione. I ricercatori hanno quindi contattato l’esperta di polpi Janet Voight del Field Museum e le hanno inviato una foto dell’animale. “Ho capito subito che si trattava di qualcosa di veramente speciale, non avevo mai visto niente di simile”, racconta.

Le informazioni

Il corpo del polpo, conservato in alcol e formalina, è stato quindi inviato al museo di Chicago, dove è stato sottoposto a una tecnica di indagine non distruttiva, la tomografia computerizzata. I raggi X hanno prodotto migliaia di sezioni dell’animale permettendo di osservare i dettagli più minuti dei suoi organi interni, inclusa la bocca: le immagini ottenute hanno così fornito le informazioni necessarie per identificarlo come una nuova specie e definirne le relazioni evolutive con gli altri polpi.

Fonte Ansa