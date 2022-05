G7: “Tagliare Co2 dell’industria pesante per zero emissioni”

I membri del G7 possono fare da apripista nella riduzione delle emissioni di carbonio dell’industria pesante, in particolare di acciaio e cemento, che “ammontano a circa 6 miliardi di tonnellate all’anno, più di un sesto delle emissioni totali di Co2 del sistema energetico globale”. Lo afferma l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) in un nuovo rapporto richiesto dalla Germania che presiede il G7. “Le emissioni dell’industria pesante sono tra le più ostinate – afferma il direttore esecutivo della IEA Fatih Birol riportato da Ansa – I paesi con notevoli risorse finanziarie e tecnologiche le utilizzino per aumentare le soluzioni”.

At our 2022 Ministerial Meeting, @IEA was mandated to work on how to strategically manage resources of critical minerals to ensure reliable & sustainable supplies for the clean energy transition

