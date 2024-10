G7 Interi, Piantedosi: “Con la crisi in Medio Oriente cresce il rischio di attentati”

Preceduti dalla rituale “stretta di mano” con la quale il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha accolto i partecipanti, iniziano oggi a Mirabella Eclano (Avellino), nella storica Villa Orsini, i lavori del G7 dei Ministri dell’Interno. L’intervento introduttivo del titolare del Viminale apre la prima sessione dedicata al tema della sicurezza in relazione agli scenari internazionali in continua evoluzione. Secondo Piantedosi, i due conflitti stanno contribuendo incrementare il rischio di atti terroristici anche in Italia.

Piantedosi: “Con i conflitti cresce il rischio attentati”

“Nella prima sessione ci concentreremo sui riflessi negativi derivanti dai teatri di guerra in Medio Oriente e in Ucraina. I due conflitti stanno contribuendo a generare una polarizzazione nelle nostre società incrementando il rischio che alcuni soggetti aderiscono a delle ideologie violente arrivando a commettere atti terroristici nei nostri territori. Non possiamo farci trovare impreparati e dobbiamo affinare le capacità di prevenire”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aprendo i lavori del G7 Interni a Mirabella Eclano.

