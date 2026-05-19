G7 Finanze: “Ritorno alla circolazione attraverso Hormuz e fine del conflitto in Medio Oriente”

La crisi mediorientale ha gettato l’economia globale nell’incertezza, per cui i ministri delle finanze dei Paesi del G7 riunitisi a Parigi, nel comunicato finale della due giorni di incontri, chiedono la riapertura dello Stretto di Hormuz e la ripresa della circolazione libera e sicura e che si trovi un accordo per la fine del conflitto Usa-Iran. Aggiungono inoltre il proprio impegno a garantire le condizioni per una gestione adeguate dell’offerta e della domande globale di energia e di materie prime e promuovere politiche di crescita e stabilità. Ribadite anche la volontà unanime di mantenere la pressione sulla Russia, ha detto il ministro francese Roland Lescure

Risolvere la crisi mediorientale

L’incertezza economica globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l’inflazione, in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, che colpiscono in modo particolare i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, riconosciamo che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo Stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi“. Lo si legge nel comunicato finale del G7 Finanze appena concluso a Parigi.

I mercati dell’energia

“Rimaniamo impegnati – prosegue il comunicato finale – a monitorare da vicino questi impatti sulla crescita globale e sulle condizioni dei mercati finanziari”- e “riaffermiamo il nostro impegno per mercati dell’energia e delle altre materie prime ben funzionanti, stabili e trasparenti, favorendo condizioni per una gestione adeguata dell’offerta e della domanda globali. Invitiamo tutti i Paesi a evitare restrizioni arbitrarie alle esportazioni e sottolineiamo l’importanza di flussi commerciali sicuri”. Guardando al futuro, il G7 Finanze sottolinea “l’importanza di rafforzare la resilienza delle nostre economie attraverso la diversificazione delle catene di approvvigionamento“.

Promuovere crescita e stabilità

Il comunicato, poi, si sofferma sulla necessità di raggiungere “una crescita globale equilibrata e sostenibile attraverso la riduzione degli squilibri globali”, tema da tempo caro all’amministrazione Usa con riferimento al surplus nel commercio dei beni di Paesi come Cina e Germania così come dell’Ue. “Gli squilibri delle partite correnti globali derivano in gran parte dalle dinamiche sottostanti tra risparmio e investimenti” – dicono i ministri e governatori dei Sette – “siamo d’accordo sulla necessità di affrontare questi squilibri, che è di interesse comune sia per le economie in avanzo che per quelle in disavanzo. In assenza di un riequilibrio tempestivo, squilibri ampi e persistenti potrebbero alimentare ulteriori tensioni commerciali e potrebbero risolversi in modo disordinato, anche attraverso il canale finanziario”. L’impegno del G7 è che “ciascuno di noi, tenendo conto delle circostanze nazionali, dei rispettivi mandati interni e dei consigli di politica economica del Fmi, mira a promuovere politiche specifiche che favoriscano una crescita equilibrata e la stabilità macroeconomica” e in particolare “i paesi con disavanzi esteri ampi e persistenti dovrebbero attuare politiche che includano il sostegno al risparmio interno e il consolidamento fiscale. I Paesi con avanzi esteri ampi e persistenti dovrebbero rafforzare le fonti interne di crescita”.

La pressione sulla Russia

lI ministro francese dell’Economia e delle Finanze, Roland Lescure, ha assicurato oggi l’unanime “volontà” dei Paesi del G7 di “mantenere la pressione sulla Russia” per impedirle di trarre profitto dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente. “La volontà di fare pressione sulla Russia è unanime”, ha dichiarato Lescure in conferenza stampa al termine di due giorni di incontri a Parigi tra i ministri delle Finanze delle sette economie avanzate. Dichiarazioni che giungono mentre gli Stati Uniti hanno annunciato lunedì una proroga temporanea della sospensione delle sanzioni sul petrolio russo stoccato in mare.

Fonte Ansa