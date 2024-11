G7 Esteri, l’Italia punto di svolta della diplomazia internazionale

A Fiuggi si sta tenendo la riunione dei ministri degli Esteri del G7, la due giorni con cui il nostro Paese porterà a termine il suo anno di presidenza del Gruppo rinnovando l’impegno per portare la pace in Medio Oriente e Ucraina e ponendo l’attenzione per rilanciare dei partenariati con diversi Stati africani. Il ministro e vicepremier Antonio Tajani ha rimarcato con forza l’impegno dell’Italia per favorire la pace, la libertà e la democrazia.

L’alleanza con gli Stati Uniti

“Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato nel mondo. Abbiamo ottime relazioni, collaboriamo e abbiamo identità di vedute sulle grandi questioni internazionali”, dal Medio Oriente all’Ucraina. Lo ha dichiarato a margine del G7 a Fiuggi-Anagni il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Rivolgendosi al segretario di Stato Usa Antony Blinken, il titolare della Farnesina lo ha “ringraziato per la collaborazione che avuto con noi in questi anni, continueremo a lavorare con gli Stati Uniti perché’ il nostro rapporto è talmente solido che non è legato certamente a questo o all’altro governo. Noi siamo amici degli Stati Uniti”.

L’impegno per la pace

Stati Uniti e Italia sono “uniti per affrontare insieme ad altri partner l’aggressione russa in corso contro l’Ucraina. Sono uniti per affrontare alcune delle sfide poste dalla Cina. Sono uniti nel cercare di portare una pace sostenibile e duratura in Medio Oriente”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un punto stampa congiunto con il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, a margine del G7 a Fiuggi.

Il rispetto del diritto internazionale

“Siamo amici di Israele, ma penso che dobbiamo rispettare il diritto internazionale“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sul mandato di arresto emesso dalla Cpi nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a margine del G7 Esteri di Fiuggi-Anagni.

Il sostegno all’Ucraina

“Durante il nostro incontro ho ringraziato Antonio Tajani per la sua ospitalità e l’invito alla riunione ministeriale del G7. Apprezziamo la leadership e il continuo sostegno dell’Italia. Abbiamo discusso dell’espansione della cooperazione in materia di difesa, della mitigazione delle minacce poste dalla Russia e del ruolo dell’Italia nella ripresa dell’Ucraina”. Lo ha postato, secondo quanto riferiscono i media ucraini, il ministro degli Esteri ucraino Andreii Sybiha su X dopo il bilaterale con Tajani a Fuggi, dove partecipa al G7 Esteri.

