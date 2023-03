G20, Meloni: “Trovare soluzioni alle sfide globali, terribile tempesta rende difficile navigare”

“È stato un onore per me inaugurare il Raisina Dialogue di quest’anno, e farlo davanti a un pubblico così straordinario. Un pubblico che include rappresentanti di tutto il G20, con cui l’Italia condivide una responsabilità speciale per trovare soluzioni alle nostre comuni sfide globali”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, prima di lasciare l’India per volare ad Abu Dhabi, dove si fermerà oggi e domani.

Meloni: “Terribile tempesta”

“Stiamo resistendo a una terribile tempesta – aggiunge Meloni – che sta rendendo difficile la navigazione delle nostre navi. Ma ora possiamo fare la differenza”.

Ringrazio il Primo Ministro @narendramodi per la splendida accoglienza in India. Un viaggio che coincide con il 75° Anniversario delle relazioni bilaterali tra le nostre Nazioni, che abbiamo elevato a Partenariato Strategico. pic.twitter.com/odgqgGQUSy — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 2, 2023

Meloni a Modi: “L’India può contare sulla collaborazione italiana”

“Il Primo Ministro Modi sa che può contare sulla collaborazione italiana a 360 gradi per la riuscita della prossima edizione del G20 e che può contare sull’Italia e sul mio Governo, sul nostro Governo per rafforzare le nostre relazioni”, ha detto ieri Meloni nell’incontro con il premier Narendra Modi.

“Credo che davvero ci sia un grande lavoro che possiamo fare insieme e chissà che questo non mi porti a raggiungere le vette di consenso del Primo Ministro Modi che come si sa è il più amato al mondo, non ho la presunzione di arrivare allo stesso obiettivo ma sicuramente dimostra una grande capacità di leadership per la quale gli faccio le mie congratulazioni”.

Fonte: Ansa