G20 Indonesia: il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bali

L’atteso summit tra i presidenti americano Joe Biden e cinese Xi Jinping si terrà oggi a Bali, alla vigilia del G20 indonesiano, con inizio previsto alle 17.30 locali (10.30 in Italia). Una bilaterale storica alla vigilia del G20 che si apre ufficialmente domani, 15 novembre nella capitale indonesiana.

Xi arrivato a Bali, tra poche ore summit con Biden

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato alle 8:15 (ora italiana) a Bali, in Indonesia, con un aereo speciale in vista della partecipazione al summit del G20. Lo ha reso noto il network statale Cctv, secondo cui, “su invito del presidente della Repubblica di Indonesia Joko Widodo, il presidente Xi Jinping parteciperà al 17esimo vertice del G20 a Bali dal 14 al 17 novembre”. Tra poco più di due ore Xi incontrerà il presidente americano Joe Biden.

Summit Biden-Xi nel pomeriggio a Bali

Secondo quanto appreso dall’ANSA a Pechino, il faccia a faccia in persona tra i due leader, il primo da quando Biden si è insediato alla presidenza, durerà “non meno di un paio d’ore”. Il programma diffuso dalla Casa Bianca prevede che il presidente Usa, arrivato ieri sera a Bali, abbia già incontrato l’omologo indonesiano Joko Widodo alle 12.30 locali (5.30 in Italia).

Erdogan arrivato a Bali all’indomani di attentato a Istanbul

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato sull’isola indonesiana di Bali, riportano i giornalisti dell’Afp, il giorno dell’attacco che ha ucciso sei persone a Istanbul. Il leader che dovrebbe partecipare al vertice del G20 che riunirà le maggiori economie mondiali ha denunciato un “vile attacco” che le autorità turche hanno attribuito al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).

G20: incontro Cina-Australia, il primo da anni

Il premier australiano Anthony Albanese ha annunciato che domani avrà un bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, a margine dei lavori del G20 di Bali, in Indonesia: sarà il primo incontro tra i leader dei due Paesi dopo anni di duri scontri diplomatici, partiti con la richiesta di Canberra di un’indagine indipendente sull’origine del Covid-19 che aveva mandato Pechino su tutte le furie. Albanese, su Twitter, ha ricordato che “i leader delle più grandi economie del mondo si vedranno al G20 di Bali per trovare soluzioni alle nostre sfide condivise. Nei prossimi giorni terrò incontri con i leader di Indonesia, Cina, Francia, India, Regno Unito e altri Paesi”. Il premier australiano nei giorni scorsi, al summit dell’Asean in Cambogia, aveva già avuto un colloquio con il premier cinese Li Keqian, definito “positivo”.