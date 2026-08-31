G20 Finanze, Bessent: “La priorità è la crescita”

La crescita è la priorità del G20, il vertice tra i ministri dell’Economia e i presidente delle Banche centrali delle principali economie mondiali. A dirlo il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent, aprendo i lavori della sessione plenaria a Nashville, in North Carolina. il summit si tiene a poche ore dalle nuove tensioni tra Usa e Iran e un contesto commerciale globale inasprito. “E’ un periodo di grandi cambiamenti”, ha osservato il ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti, dopo aver affermato che il debito pubblico del nostro Paese non è più un problema come era stato in precedenza.

Il summit

Prendono il via ad Asheville, in North Carolina, i lavori del G20 Finanze sotto la presidenza americana, nel mezzo delle pressioni Usa per far aumentare la pressione economica sull’Iran, poche ore dopo un nuovo attacco militare reciproco. L’atteso incontro tra i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali del G20, le principali economie sviluppate ed emergenti, si tiene tra le Blue Ridge Mountains, in un contesto di inasprimento delle barriere commerciali voluto dal presidente Donald Trump e di dubbi sulla capacità del gruppo di continuare a collaborare per affrontare le grandi sfide economiche. Tra i temi di spicco c’è il nodo Cina: il segretario al Tesoro Scott Bessent ha chiamato i partner ad alzare barriere contro l’export di Pechino il cui surplus commerciale di 1.200 miliardi di dollari è “insostenibile per il mondo”.

Priorità crescita

La “prima priorità del G20 è la crescita“. Lo ha detto il segretario al Tesoro americano, aprendo i lavori della prima sessione plenaria del G20 Finanze a Asheville, in North Carolina.

Il debito italiano

Il debito italiano “non è più un problema come in passato: ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili e altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, per il quale “il debito non è l’unico elemento di sbilancio” negli scenari attuali. “Noi siamo abbastanza a posto per quanto riguarda il suo rifinanziamento. Anche nei Paesi del G7 non tutti sono messi come noi”, ha concluso il ministro, a margine del G20 Finanze di Asheville, in North Carolina.

Un periodo di cambiamenti

“Il fatto che non ci sia un comunicato concordato già testimonia il fatto che su alcuni temi decisivi non è che i 20 vadano d’accordo. E’ un periodo di grandi cambiamenti”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine del G20 Finanze di Asheville, in North Carolina. “L’Europa ha un coordinamento, ma deve trovarlo prima di tutto con gli alleati storici, gli Stati Uniti, cosa in questo momento non del tutto esattamente delineato, e nel contesto globale”. Insomma, “un G20 complicato, in tempi particolari”.

Fonte Ansa