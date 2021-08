Il furgone con migranti clandestini si ribalta: 11 morti in Texas

Terribile tragedia stradale negli Stati Uniti. Un furgone sovraccarico che trasportava circa 25 passeggeri si è schiantato su una remota autostrada del sud del Texas (Usa) uccidendo almeno 11 persone. Lo riportano le autorità locali.

Il furgone, per cause ancora da accertare – forse l’elevata velocità – si sarebbe ribaltato, non lasciando scampo alle 11 vittime. Almeno una dozzina i feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni.

Venticinque persone in un furgone per quindici

L’incidente – specifica TgCom24 – è avvenuto poco dopo le 16 ora locale sulla US 281 a Encino. Lo sceriffo della contea ha affermato che il furgone, progettato per contenere 15 passeggeri, era troppo pesante e che probabilmente – a causa del peso e della velocità – si sia ribaltato quando l’autista ha perso il controllo in una curva, per poi finire contro una barriera in metallo e contro un cartello stradale. Tra i morti, anche l’autista stesso.

I passeggeri del furgone erano in gran parte migranti. Da accertare ancora perché venticinque persone fossero stipate in un mezzo così angusto e quale fosse la destinazione dei passeggeri. Considerando che l’incidente è avvenuto a pochi chilometri dal confine col Messico, è presumibile che si trattasse di un corriere che trasportava migranti clandestini da far entrare negli Usa.

