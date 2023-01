Frontex: “Nel 2022, 330mila arrivi di migranti. E’ record”

Secondo l’ultimo report di Frontex nel 2022 sono entrati circa 330.000 migranti irregolari da fuori l’Unione Europea. La rotta dei Balcani occidentali ha rappresentato quasi la metà del totale. Si tratta del numero più alto dal 2016.

Secondo i calcoli preliminari, nel 2022 sono stati rilevati circa 330.000 attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell’Ue. Si tratta del numero più alto dal 2016 e di un aumento del 64% rispetto all’anno precedente.

E’ quanto rende noto l’ultimo report di Frontex Dopo il minimo indotto dalla pandemia nel 2020, questo è stato il secondo anno consecutivo con un forte aumento del numero di ingressi irregolari. La rotta dei Balcani occidentali ha rappresentato quasi la metà del totale. Siriani, afghani e tunisini hanno rappresentato insieme il 47% dei rilevamenti nel 2022.

🆕 Situation at 🇪🇺 external borders in 2022:

🔶 Around 330 000 irregular border crossings in 12 months

🔶 64% increase from the previous year

Read more: https://t.co/Ita2eRJ3cn pic.twitter.com/5pqzJuJynh

