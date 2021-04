Frode sui carburanti: 45 misure cautelari nel clan dei Casalesi

45 persone indagate per commissione di delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di accise e Iva sui carburanti

Nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, GdF di Salerno e Taranto e Carabinieri di Salerno hanno eseguito stamani all’alba misure cautelari per 45 persone, indagate per associazione per delinquere con aggravante del metodo mafioso finalizzata a commissione di delitti contro il patrimonio, come frodi in materia di accise e Iva sui carburanti.

Altre 71 persone sono state denunciate. Accertata l’infiltrazione dei clan di Camorra dei Casalesi e dei Cicala nel mercato degli idrocarburi nei territori del Vallo di Diano e del Tarantino.

Operazione contro il clan dei Casalesi in Toscana

Lo scorso gennaio, i finanzieri del comando provinciale di Firenze e dello Scico, nell’operazione “Minerva” coordinata dalla Dda di Firenze, avevano dato esecuzione a un provvedimento del gip di Firenze che aveva disposto 34 misure cautelari per altrettante persone accusate di essere legate sempre al clan camorristico dei Casalesi, una delle più potenti organizzazioni criminali al mondo, originaria di San Cipriano d’Aversa (Napoli). Gli indagati avrebbero agito in Toscana sia con società operanti in prevalenza nell’edilizia sia con investimenti nel settore immobiliare. In quell’occasione, vennero sequestrati 8 milioni di beni.

