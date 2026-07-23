Francia in fiamme ad Arcachon: oltre 20mila evacuati e mobilitati gli aerei militari

Il sud-ovest della Francia torna a bruciare rievocando i tragici roghi del 2022. Nella Gironda devastata dalle temperature record dell’estate, l’avanzata delle fiamme verso il celebre Bassin d’Arcachon ha imposto il piano d’evacuazione per più di ventimila persone tra turisti e abitanti locali. Di fronte a un’ondata di caldo che ha già causato migliaia di vittime ed esteso gli incendi anche al dipartimento del Var, l’Esecutivo francese schiera l’A400M dell’aeronautica militare in modalità antincendio, mentre i vigili del fuoco piangono due colleghi morti nell’area di Bordeaux.

La notizia

Ben ”8.800 persone sono in corso di evacuazione a titolo preventivo” a causa del grande incendio che sta colpendo il nord del Bassin d’Arcachon, tra le zone più belle e turistiche di Francia, nel sud-ovest del Paese. Durante un punto stampa, la prefetta di Gironda e Nuova-Aquitania, Sophie Brocas, ha precisato che ”le condizioni sul posto restano sfavorevoli con un vento orientato nella cattiva direzione”. Il totale quindi, tra turisti e abitanti, sale a oltre 20mila evacuati. L’incendio ancora in corso nella Foret des Landes de Gascogne richiama alla memoria l’incubo di fuoco vissuto nella stessa zona nel 2022. Al momento, secondo le autorità d’Oltralpe, non ci sono vittime né abitazioni bruciate, ma la situazione viene ritenuta “sfavorevole” a causa di condizioni climatiche “eccezionali”.

Militari al lavoro

Mentre i pompieri continuano a lottare contro gli incendi in Francia, l’aereo da trasporto militare Airbus A400M, “equivalente di tre Canadair”, verrà dispiegato “entro fine luglio” per aiutare l’insieme degli altri mezzi antincendio nel Paese: è quanto annunciato oggi dalla portavoce del governo, Maud Bregeon. Grazie al “lavoro di adattamento tecnico”, l’Airbus A400M, in servizio dal 2013, è stato “messo a punto” per scaricare “l’equivalente di tre Canadair in volume d’acqua”, ha spiegato la portavoce su BfmTv- Rmc. Sono ormai settimane che gli incendi colpiscono diverse zone della Francia colpita quest’anno da temperature record. Mentre sarebbero 5764 i morti legati alla ‘canicule’ nel mese di giugno, un livello mai cosi elevato dal 2003. I pompieri francesi lottano attualmente contro un grande incendio in Gironda, dove il fuoco ha già devastato 1.400 ettari a nord del Bassin d’Arcachon. Ma anche nel Var, nel sud del Paese, dove le fiamme hanno divorato 2.500 ettari. Secondo il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, sarebbero in totale 44.000 gli ettari bruciati in Francia da inizio anno, più del 2022, quando il fuoco devastò il sud-ovest dell’Esagono. Il ministro si è espresso da una caserma di Bordeaux, dopo aver incontrato le famiglie di due pompieri morti martedì scorso mentre lottavano contro un incendio a Mérignac, nei pressi dell’aeroporto della città.

Fonte Ansa