Fra’ Biagio, Mattarella “Il ricordo della sua figura sia concreto e reale”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Fratel Biagio, missionario laico palermitano, scomparso oggi all’età di 59 anni. Fratel Biagio era da anni attivo nella tutela dei poveri e dei senza tetto.

Il messaggio di Mattarella

“Ho appreso con profondo dolore la triste notizia della morte di Fratel Biagio, punto di riferimento, non soltanto a Palermo, per chi crede nei valori della solidarietà e della dignità della persona, che ha testimoniato concretamente, in maniera coinvolgente ed eroica. Il rimpianto e la riconoscenza nei confronti di Biagio Conte vanno espressi consolidando e sviluppando anche in futuro le sue iniziative affinché il ricordo della sua figura sia concreto e reale, così come è stato il suo esempio”. Lo scrive in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Fonte: Ansa