Foreste, zone umide e aree urbane: le nature-based solutions per tutelare la biodiversità

Prendere spunto dalla natura per imparare a tutelare la biodiversità, conservando gli ecosistemi dagli effetti del cambiamento climatico – a beneficio anche della collettività. Legambiente, presentando il rapporto “Biodiversità a rischio 2026”, indica alcuni interventi basati sui processi naturali per il ripristino di zone umide, la difesa di boschi e foreste, la creazione di un’infrastruttura ecologica urbana.

Soluzioni basate sulla natura

Rigenerare zone umide, paludi e dune, realizzare tetti verdi, rinaturalizzare i corsi d’acqua, ripristinare i pascoli d’alta quota e gli ecosistemi forestali degradati. In un’Italia che arranca nella tutela della biodiversità, una leva strategica per un cambio di passo sono le Nature-Based Solutions (NbS): interventi basati su processi naturali che garantiscono benefici non solo per la conservazione della natura, ma per l’intera comunità in termini di adattamento alla crisi climatica. A ricordarlo è Legambiente che, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e della Giornata Europea dei Parchi, presenta il Report “Biodiversità a rischio 2026”.

Rinaturalizzare

Per i boschi e le foreste, secondo Legambiente serve la rinaturalizzazione delle piantagioni monofitiche, la ricostituzione di siepi, fasce ecotonali e radure, la gestione del legno morto e degli alberi habitat, il contenimento della frammentazione infrastrutturale e il rafforzamento della continuità tra foreste, pascoli e sistemi agricoli estensivi.

Ripristinare ambienti salmastri e praterie sommerse

Per le zone umide l’antidoto sta nel ripristino paludi, lagune, piane alluvionali, dune, estuari e ambienti salmastri costruendo una difesa naturale contro alluvioni ed erosione. Nel contesto costiero e marino, occorre ripristinare praterie sommerse, sistemi dunali, fasce retrodunali, zone di transizione, aree umide costiere.

Agroecologia

Il settore agricolo è chiamato a puntare decisamente sull’agroecologia, attraverso l’integrazione di siepi e filari, fasce tampone, inerbimenti, rotazioni complesse, agroforestazione, recupero di zone umide aziendali, suoli ricchi di sostanza organica, tutela degli impollinatori e riduzione degli input chimici.

Infrastrutture ecologiche urbane

Infine, nelle aree urbane, infrastrutture verdi e blu, boschi urbani, tetti e corridoi verdi, pareti vegetati, cortili permeabili, alberature, rain gardens diventano pilastri di un’infrastruttura ecologica urbana.

Fonte Ansa