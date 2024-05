Fontana: “Matteotti straordinario esempio di rigore morale”

Fontana: "Matteotti fu unno straordinario esempio di rigore morale. Sullo scranno da cui 100 anni fa pronunciò il suo ultimo discorso, è stata messa una targa. A perenne ricordo del suo sacrificio questo scranno non sarà più occupato"

Si è svolta alla Camera la cerimonia per i 100 anni dal discorso in cui Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile del 1924. Matteotti venne poi assassinato il 10 giugno dello stesso anno, vittima dello squadrismo fascista. Alla cerimonia hanno presenziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la premier Giorgia Meloni.

Per Matteotti una targa sul suo scranno, non sarà più occupato

“La Camera onora Giacomo Matteotti, uno dei padri della democrazia, vittima dello squadrismo fascista. Sullo scranno da cui 100 anni fa” pronunciò il suo ultimo discorso, “è stata messa una targa. A perenne ricordo del suo sacrificio questo scranno non sarà più occupato”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante la cerimonia per Matteotti nell’Aula della Camera alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Senato Ignazio La Russa e della premier Giorgia Meloni.

Contestò i fascisti e rivendicò ruolo Aula

Giacomo Matteotti, “opponendosi a ogni forma di prevaricazione e di violenza politica, rivendicava quelle prerogative del Parlamento che considerava la più alta espressione della democrazia moderna. Già in precedenti interventi aveva contestato ai fascisti irregolarità procedurali e spregio delle regole”. Lo ha detto nel suo intervento alla Camera il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “Il lavoro alla Camera, come emerge anche dalle lettere all’amata moglie Vèlia, impegnò Matteotti fino allo stremo. Passava ore e ore in Biblioteca a preparare i suoi interventi alla Camera, sempre ben documentati e puntuali”.

Fontana: “Matteotti straordinario esempio di rigore morale”

“La sua morte non è stata vana, egli resta uno straordinario esempio di rigore morale e impegno civile dei nostri giovani. Possa la nostra democrazia crescere e svilupparsi sempre di più nella sua memoria”, ha concluso.

Fonte: Ansa