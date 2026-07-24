Fmi: confermate le stime di crescita dell’Italia

Il Fondo monetario internazionale conferma le stime di crescita dell’Italia per il 2026, 2027 e 2028. Fattori di freno, secondo gli esperti, sono il conflitto in Medio Oriente e l’incertezza globale. Inoltre viene valutato come solido il sistema finanziario italiano, grazie alla vigilanza e alla resilienza delle banche.

Crescita moderata

L’economia italiana continua a crescere a ritmi moderati. Il Pil è salito dello 0,5% nel 2025 sostenuto “in parte dai continui investimenti previsti dal Pnrr“. Il consolidamento fiscale, rileva l’Fmi nell’Art. IV sull’Italia, “è proseguito, con l’ulteriore rafforzamento dell’avanzo primario”. Confermate le stime di crescita dello 0,5% nel 2026 e nel 2027 (+0,8% del 2028). Nel breve periodo, “il conflitto in Medio Oriente e l’elevata incertezza globale sono fattori che peseranno”, ha detto la capo missione Lone Christiansen, secondo cui “bassa produttività e dinamiche demografiche sfavorevoli sono fattori di freno nel medio periodo”.

Sistema finanziario

Il sistema finanziario italiano “rimane sostanzialmente solido, grazie a un’efficace vigilanza e alla resilienza dimostrata dalle banche anche in scenari avversi estremi”. Lo rileva il Fmi in occasione della presentazione dell’Art. IV, che ha incluso anche una discussione sui risultati del Programma di valutazione del settore finanziario

Fonte Ansa