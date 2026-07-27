Firenze: scatta la seconda fase dei lavori al nodo ferroviario

Un nuovo blocco alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze torna a dividere l’Italia in due a causa dei lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Nonostante le criticità, l’impatto sui viaggiatori resta al momento contenuto, grazie al potenziamento dei bus navetta a Campo di Marte per i passeggeri dell’Alta Velocità. Tuttavia, non mancano le proteste dei pendolari dei treni regionali, costretti a percorsi alternativi più articolati e scontenti della differente gestione del servizio rispetto ai clienti dell’AV.

La situazione

Italia nuovamente divisa in due da ieri sera a causa del blocco alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, ma al momento i disagi sono alquanto contenuti. Appena arrivati a Campo di Marte, da sud, i passeggeri dell’Alta velocità vengono “dirottati” dal personale di Trenitalia sulle navette per la stazione di Santa Maria Novella, con un servizio potenziato rispetto a due settimane fa: flotte aumentate da quattro a sei mezzi. Un po’ di coda quando si tratta di salire a bordo, ma viene smaltita in pochi minuti.

I servizi rafforzati

Rafforzato anche il servizio informazioni destinato ai pendolari dei treni regionali che, insieme ai passeggeri di Italo, vengono indirizzati verso la vicina via Masaccio dove ad attenderli c’è un bus gratuito per trasportarli fino alla fermata della tramvia, da cui poi proseguire verso Santa Maria Novella.

Le domande

Insieme a loro anche qualche turista che domanda come deve fare per arrivare in centro. Gran parte dei pendolari sa già dove dirigersi “come l’altra volta, vero?”, e accelera il passo verso la fermata per timore di perdere la coincidenza o di arrivare tardi al lavoro. C’è chi però non gradisce il servizio ‘differenziato’ rispetto all’Alta velocità: “Capisco sia un problema di soldi – dice Chiara, pendolare dalla Valdisieve -. Però noi siamo ‘clienti’ tutto l’anno, paghiamo abbonamenti e tutto l’anno dobbiamo fare i conti con ritardi, cancellazione e treni sovraffollati. E ora devo aspettare che il bus si riempia per partire”.

Fonte Ansa