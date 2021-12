Filippine: il tifone Rai fa paura. Unicef: “700mila bambini vulnerabili”

Sono circa 45mila le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione per il passaggio del tifone Rai sulle Filippine centro-meridionali. “I venti distruttivi potrebbero causare danni da moderati a gravi alle strutture e alla vegetazione”, ha fatto sapere l’Agenzia metereologica del Paese, che ha anche lanciato l’allarme su inondazioni potenzialmente mortali lungo la costa.

#SuperTyphoonRai making devastating landfall in it's near peak on #siargao Iland in 50 years. pic.twitter.com/RHlIZbpJsh — Tropical Thirteen (@TropicalThirte1) December 16, 2021

Unicef: “Preoccupazione per 700mila sono bambini vulnerabili”

“Si prevede che il tifone Odette (nome internazionale “Rai”) si abbatterà oggi sulle province di Surigao o sulla parte meridionale del Visayas orientale, nelle Filippine”. Lo ricorda una nota Unicef, precisando che “quasi 16 milioni di filippini stanno fronteggiando minacce come venti e piogge forti, inondazioni, frane, sfollamenti e rischio di perdere vite umane, case, mezzi di sussistenza e coltivazioni. Circa 700mila di loro sono bambini vulnerabili”.

“Il percorso previsto del tifone Odette/Rai è simile a quello del distruttivo tifone Sendong/Washi, che ha colpito Mindanao dieci anni fa, e a quello del tifone Pablo/Bopha, nel dicembre 2012”, chiarisce l’Unicef, che ha intrapreso “una massiccia risposta umanitaria per i tifoni Sendong e Pablo per aiutare i bambini e le loro famiglie a riprendersi”.

Le #Filippine si preparano all'impatto con il super tifone Rai, che spinge raffiche oltre 300 km orari e ha già provocato diverse alluvioni

Gli aggiornamenti su https://t.co/WvpLXHYnba#odetteph #rai #SuperTyphoonRai pic.twitter.com/7GRROs99bh — IconaClima (@iconaclima) December 16, 2021

Il tifone Rai fa paura

L’Unicef esprime “profonda preoccupazione per i bambini e le famiglie a rischio” e riafferma il suo impegno e la sua prontezza a fornire supporto al governo filippino per raggiungere le popolazioni vulnerabili. L’Unicef sta lavorando nelle aree potenzialmente colpite di Samar, Samar settentrionale, Zamboanga del Norte e Catanduanes con interventi per la salute, la nutrizione, i servizi idrici e igienico-sanitari, la protezione dei bambini e l’istruzione.

“I bambini sono quelli che soffrono di più durante le emergenze. Mentre la minaccia del Covid-19 incombe ancora, il tifone espone i bambini al rischio di un’altra crisi che potrebbe sconvolgere ulteriormente le loro vite”, ricorda l’Unicef, che rimane pronto su richiesta del governo filippino e ha preposizionato aiuti di emergenza per circa 25.000 persone, per rispondere ai loro bisogni di acqua potabile, servizi igienico-sanitari, nutrizione, istruzione e protezione dell’infanzia. L’Unicef è anche pronto a distribuire aiuti con breve preavviso e ad attivare i partner per ulteriori aiuti di emergenza da distribuire immediatamente.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.