Festa della Repubblica, Zelensky: “Ucraina e Italia insieme per una pace giusta”

“Congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica Italiana. Apprezziamo la solidarietà e il pieno supporto dell’Italia nella difesa della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina. Oggi l’Ucraina lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo con il popolo italiano”. Lo scrive su Twitter Volodymyr Zelensky, aggiungendo: “Insieme raggiungeremo il nostro obiettivo comune: una pace giusta e sostenibile in Europa e nel mondo!”.

Zelensky accusa: “Alcuni rifugi anti-raid a Kiev erano chiusi”

Le autorità locali ucraine devono assicurarsi che i rifugi contro i raid aerei restino sempre aperti e accessibili 24 ore al giorno: lo ha intimato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio in video serale citato da Ukrinform, in cui afferma che la scorsa notte, quando la capitale Kiev è stata colpita dall’ennesima salva di missili e droni russi, alcuni rifugi erano chiusi a chiave.

“Proteggere la popolazione – ha detto Zelensky, secondo il testo riportato da Ukrinform – significa proteggerla a tutti i livelli. I rifugi devono essere accessibili. Una situazione come quella della scorsa notte, quando delle persone sono arrivate ai rifugi trovandoli chiusi, non deve ripetersi mai più. E’ dovere di tutte le autorità locali, un preciso dovere, di assicurare che i rifugi siano utilizzabili e accessibili 24 ore al giorno. Fa male vedere che questo dovere viene negletto. E doloroso vedere le vittime. E se questo dovere non viene soddisfatto sul terreno, è preciso dovere delle forze dell’ordine di far osservare la giustizia”, ha proseguito Zelensky.

