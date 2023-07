Farnesina: diminuiscono i casi di minori contesi da genitori di diverse nazionalità, ma sono in "preoccupante aumento le sottrazioni verso Paesi del Mediterraneo e dell'Asia"

Diminuiscono i casi di minori contesi da genitori di diverse nazionalità, ma sono in “preoccupante aumento le sottrazioni verso Paesi del Mediterraneo e dell’Asia. Lo evidenziano i dati della Farnesina.

Farnesina: crescono i minori sottratti verso Mediterraneo e Asia

Diminuiscono i casi di minori contesi da genitori di diverse nazionalità, ma sono in “preoccupante aumento le sottrazioni verso Paesi del Mediterraneo e dell’Asia, che presentano aspetti di particolare complessità”. E’ quanto rileva la Farnesina dopo la terza riunione del 2023 della Task Force Minori Contesi, presieduta dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero del Ministero degli Esteri con la partecipazione di funzionari dei Dicasteri dell’Interno e della Giustizia.

In generale i casi trattati dalla Farnesina sino al 30 giugno 2023 sono inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (355 rispetto a 418), ma le sottrazioni verso Paesi del Mediterraneo e dell’Asia sono passate dai 60 casi del primo semestre 2022 ai 100 del primo semestre 2023. Proprio per affrontare tale tendenza, soprattutto nel Mediterraneo e in Asia, la Farnesina, al lavoro con Giustizia ed Interno, ha impostato nuove modalità di intervento ed elaborato nuove proposte tese principalmente alla prevenzione della sottrazione del minore.

Fonte: Ansa