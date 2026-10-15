Fame nel mondo, Save the Children: un bambino su quattro vive in grave povertà alimentare

La malnutrizione e l’insicurezza alimentare rappresentano una grave minaccia per milioni di bambini in tutto il mondo, esacerbata da conflitti sanguinosi, cambiamenti climatici devastanti e drastici tagli agli aiuti umanitari internazionali. Nonostante la gravità della situazione e le tragiche conseguenze sulle giovani vite, le risorse finanziarie destinate alle emergenze nutrizionali risultano drammaticamente insufficienti. Di fronte a questo scenario critico, Save the Children lancia un accorato appello globale alla comunità internazionale per prevenire una tragedia umanitaria di proporzioni sempre più vaste.

La piaga della malnutrizione infantile nel mondo

Un bambino su 4, sotto i 5 anni, al mondo vive in condizioni di grave povertà alimentare, e circa la metà dei decessi in questa fascia di età è causata dalla malnutrizione. Conflitti, crisi climatica e tagli agli aiuti sono i killer silenziosi dell’infanzia. Sono 43 milioni i minori, sempre sotto i 5 anni, che soffrono di malnutrizione acuta.

La campagna ‘Emergenza fame’ e le iniziative di solidarietà

Eppure, le emergenze nutrizionali più gravi che colpiscono milioni di bambini nel mondo restano drammaticamente sottofinanziate: stanziato meno di un terzo delle risorse necessarie. Lo afferma Save The Children che in vista della Giornata dell’alimentazione lancia la campagna ‘Emergenza fame’ e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell’insicurezza alimentare acuta e a costruire sistemi resilienti di protezione sociale, sanitari e nutrizionali. Da oggi al 15 novembre è possibile sostenere la campagna ‘Emergenza fame’ di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua potabile e cure mediche a tanti bambini malnutriti, donando 2 euro con un Sms al 45583. Testimonial è Cesare Bocci, ambasciatore dell’organizzazione che ha visitato i progetti in Somalia, ed è affiancato anche da Rossella Brescia, Paolo Conticini, Tosca D’Aquino, Francesca Fialdini, Neva Leoni, Lucia Mascino, Marco Rossetti, Pierpaolo Spollon, Anna Valle. La campagna ha il supporto della Lega Serie A e Associazione Italiana Allenatori Calcio. In occasione della 7ª giornata di Campionato, in programma da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando i tifosi a contribuire con una donazione.

La grave carenza di fondi e il quadro globale

A quasi dieci mesi dall’inizio dell’anno, le più gravi emergenze nutrizionali che colpiscono i minori nel mondo, denuncia Save The Children, hanno ricevuto meno di un terzo dei finanziamenti necessari: solo il 31%, pari a circa 3,1 miliardi di dollari, era stato effettivamente stanziato all’inizio di ottobre, a fronte di una necessità di 10 miliardi di dollari, secondo una nuova analisi dell’organizzazione, che ha riguardato quasi 20 Paesi – tra cui Sudan, Yemen e Somalia – caratterizzati da alti livelli di malnutrizione e insicurezza alimentare, nonché da indicatori sanitari critici. Complessivamente nel 2025, 266 milioni di persone, ovvero il 22,9% della popolazione analizzata in 47 Paesi e territori ha registrato elevati livelli di insicurezza alimentare acuta.

L’appello ai leader mondiali per una scelta politica

“Per decenni l’impegno della comunità internazionale ha dimostrato che – commenta Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children – la malnutrizione può essere prevenuta e sconfitta: non è un destino inevitabile. Oggi, però, stiamo assistendo a una pericolosa inversione di tendenza. Conflitti sempre più estesi e devastanti, restrizioni all’accesso umanitario e drastici tagli agli aiuti stanno privando milioni di bambini di ciò che è essenziale per sopravvivere e crescere: cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria, servizi igienici e protezione. Di fronte a questa crisi non basta intervenire quando l’emergenza è già esplosa. Occorre affrontare le cause profonde della fame con investimenti stabili e soluzioni durature, riportando i bambini al centro dell’agenda globale. Save the Children chiede ai leader mondiali di rilanciare con urgenza la lotta alla malnutrizione, invertendo la tendenza ai tagli agli aiuti e investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che si trasformino in tragedie umanitarie” perchè, conclude, “la sicurezza alimentare non è un traguardo irraggiungibile: è una scelta politica”.

Fonte Ansa