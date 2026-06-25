ExpoAid, Leone XIV: apprezzamento alla ministra Locatelli per l’impegno sulla disabilità

Papa Leone XIV esprime “vivo apprezzamento” per l’impegno a favore delle persone con disabilità in un messaggio indirizzato alla ministra Alessandra Locatelli che il 25 giugno ha dato il via alla seconda edizione di ExpoAid. Nella missiva, firmata dal cardinale Pietro Parolin, il Pontefice richiama il rispetto della dignità di ogni persona e auspica scelte sempre più inclusive, con particolare attenzione ai più vulnerabili.
Il Papa a Locatelli: servono percorsi di inclusione per le persone con disabilità
“Vivo apprezzamento“. E’ quante esprime, in un messaggio indirizzato alla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, Papa Leone XIV, in una missiva inviata dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. “Il Santo Padre auspica che le attività volte a riflettere sulla persona e i suoi diritti, favoriscano scelte sempre più rispettose della dignità umana, garantendo percorsi di inclusione anche ai soggetti più vulnerabili”. Il Pontefice, prosegue il messaggio “mentre incoraggia ad affrontare insieme le sfide future, ricorda che ‘la dignità di ogni persona umana dev’essere rispettata adesso, non domani, e la situazione di miseria di tante persone a cui viene negata questa dignità dev’essere un richiamo costante per la nostra coscienza (Dilexi Te, 92)”. Quindi, conclude la missiva, “con tali sentimenti, Sua Santità invoca la protezione della Beata Vergine maria e volentieri invia а tutti la Benedizione Apostolica”.
Fonte Ansa