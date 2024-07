Eurozona: inflazione in rallentamento a giugno

I dati Eurostat hanno sancito che, il tasso di inflazione nei Paesi dell’Eurozona, si è attestato al 2,5% rispetto al 2,6% dello scorso maggio. Inoltre, la disoccupazione giovanile è rimasta al 14,2%.

L’inflazione

A giugno il tasso d’inflazione nell’Eurozona si è attestato al 2,5%, in lieve calo rispetto al 2,6% di maggio. Questa l’indicazione fornita dalla stima flash di Eurostat. Lo scorso maggio il tasso di disoccupazione nell’Eurozona è stato del 6,4%, lo stesso livello registrato ad aprile e leggermente inferiore al 6,5% del maggio 2023. Anche nell’insieme dei 27 Paesi Ue il tasso di disoccupazione è rimasto invariato rispetto ad aprile a quota 6%.

La disoccupazione giovanile

Lo ha reso noto oggi Eurostat. La disoccupazione giovanile è rimasta a maggio al 14,2% nell’Eurozona (come era ad aprile) ed è passata dal 14,5 al 14,4% nell’insieme dei 27 Paesi Ue. In Italia gli under 25 senza lavoro sono risultati essere a maggio il 20,5% rispetto al 20,4 di aprile e al 20,3 di marzo, mentre a febbraio 2024 erano il 22,4%.

Fonte: Ansa