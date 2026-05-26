Il tasso di rischio povertà nell’Unione europea resta sostanzialmente stabile, aumentando leggermente. L’Eurostat ha calcolato, in base ai dati relativi al reddito 2024, che quell’anno erano a rischio povertà 72,4 milioni di cittadini, il 16,3% della popolazione Ue. Le stime preliminari per il 2026, basate sui redditi 2025, segnano un lieve incremento dello 0,1%, al 16,4. Il dato rimane stabile anche per l’Italia (18,6%), sopra la media europea.
Tasso stabile
Le statistiche dell’Ue sul reddito e sulle condizioni di vita del 2025, basate sui dati relativi al reddito del 2024, mostrano che 72,4 milioni di persone nell’Ue pari al 16,3% della popolazione, in quell’anno erano a rischio di povertà. Questa percentuale è superiore di 0,1 punti percentuali rispetto all’anno di riferimento precedente.
Le stime preliminari
Poiché gli ultimi dati sul reddito si riferiscono al 2024, Eurostat ha elaborato stime preliminari sul reddito del 2025 per prevedere l’andamento del tasso di rischio di povertà per il prossimo quadro 2026. Queste stime preliminari indicano una stabilità generale, con un leggero aumento, statisticamente non significativo, del tasso di rischio di povertà nell’Ue al 16,4%.
Italia sopra la media
Nel 2026 sulla base dei redditi del 2025 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%. Emerge dalle statistiche Eurostat secondo le quali in Ue in media la stima per quest’anno sulla base dei redditi per il 2025 è del 16,4%, lievemente superiore a quella per il 2025 sui redditi del 2024 (16,3%).
Fonte Ansa