Europa Occidentale: cresce il mercato dell’auto

Il mercato automobilistico dell’Europa Occidentale conferma i segnali di ripresa nel mese di aprile, registrando un aumento delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati relativi all’Unione Europea, ai Paesi Efta e al Regno Unito mostrano una crescita sostenuta sia su base mensile sia nel bilancio dei primi quattro mesi dell’anno. In aumento anche le vendite del principale gruppo automobilistico europeo, che rafforza la propria presenza sul mercato continentale mantenendo stabile la quota complessiva.

Il dato

Nel mese di aprile in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono 4.672.775, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell’anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile 176.859 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.496, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%.

Fonte Ansa