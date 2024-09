Etiopia, delegazione della Farnesina in visita ad Addis Abeba

Il direttore generale della Farnesina, Alessandro De Pedys, accompagnato dall’ambasciatore italiano in Etiopia, è stato in visita all’istituto italiano di cultura e all’istituto italiano statale “Galileo Galilei” di Addis Abeba.

La visita

Il direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale della Farnesina, Alessandro De Pedys è stato in visita ad Addis Abeba. Accompagnato dall’ambasciatore d’Italia in Etiopia, Agostino Palese, ha visitato l’Istituto italiano di cultura e l’Istituto italiano statale omnicomprensivo ‘Galileo Galilei’, strumenti di divulgazione e promozione della lingua e cultura italiana in Etiopia.

Gli incontri

Nel corso della visita De Pedys ha incontrato i dirigenti, il corpo docente e gli studenti, tra cui gli iscritti al neoistituto di istruzione tecnico informatica e telecomunicazioni. Il direttore della Farnesina ha poi incontrato il presidente dell’Università di Addis Abeba, Samuel Kifle, con il quale ha esaminato la collaborazione tra i due Paesi per le riforme nel sistema dell’istruzione. La missione, spiega l’ambasciata, “ha confermato l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, anche nei cruciali ambiti dei partenariati culturali e della formazione, nel solco del Piano Mattei per l’Africa”.

Fonte: Ansa