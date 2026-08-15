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Estate: il caldo sta cambiando la tavola degli italiani

Il caldo dell’estate ha messo più frutta, gelati e alimenti freschi nel carrello della spesa, ma senza un nuovo aumento generalizzato dei prezzi

Di redazione
Foto di Megan Bucknall su Unsplash

L’ondata di caldo dell’estate 2026 sta modificando rapidamente le abitudini alimentari degli italiani, spingendo verso prodotti freschi, leggeri e pronti al consumo. Meloni, angurie, gelati, insalate, ortaggi e mozzarella registrano aumenti significativi delle vendite durante le fasi più calde. Tuttavia, la maggiore domanda non si traduce in un’impennata generalizzata dei prezzi. Secondo l’elaborazione della CNA, a luglio gli alimentari sono cresciuti dell’1,1% su base annua, mentre il carrello della spesa si è fermato all’1%, con dinamiche differenti tra frutta e ortaggi.

Le rilevazioni

Con il caldo cambia anche la tavola degli italiani. Aumentano gli acquisti di meloni, angurie, gelati, insalate, mozzarella e altri alimenti freschi e pronti al consumo. Ma, a differenza di quanto accade spesso durante le fasi di forte domanda, l’estate 2026 non sta determinando un’impennata generalizzata dei prezzi. È quanto emerge da una elaborazione della CNA sull’andamento dei consumi e dei prezzi dei prodotti maggiormente legati alla stagione estiva. Le rilevazioni della distribuzione mostrano come nelle fasi di caldo più intenso le vendite di alcuni prodotti registrino incrementi molto consistenti: fino al 25% per meloni e angurie e nell’ordine del 10-15% per gelati, insalate, ortaggi freschi e mozzarella.

Le abitudini alimentari

Il caldo modifica quindi rapidamente le abitudini alimentari. Si riduce il ricorso ai cibi che richiedono lunghe preparazioni e aumenta la domanda di prodotti freschi, leggeri e immediatamente consumabili. Ma il dato forse più interessante riguarda i prezzi. A luglio l’inflazione generale si attesta al 2,9% su base annua, mentre i prezzi dei prodotti alimentari aumentano soltanto dell’1,1%. Il cosiddetto “carrello della spesa” registra una crescita ancora più contenuta, pari all’1%. Dietro il dato medio emergono inoltre dinamiche molto differenziate. La frutta registra prezzi inferiori dello 0,7% rispetto a luglio dello scorso anno, mentre gli ortaggi segnano un aumento del 2,6%.

Fonte Ansa

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