L’esercito cinese spara nello Stretto di Taiwan: “Ci prepariamo alla guerra”

Giornalisti dell’agenzia di stampa Afp hanno visto proiettili sparati dall’Esercito cinese in direzione dello Stretto di Taiwan. Ieri, dopo la partenza dall’isola della presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, 27 caccia cinesi hanno violato lo spazio aereo di Taiwan. Oggi gli spari.

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 3, 2022