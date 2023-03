Erdogan: “La Turchia prevede di approvare l’adesione della Finlandia alla Nato”

Il presidente finlandese Sauli Niinisto si recherà domani in visita ufficiale in Turchia e venerdì a Istanbul è previsto un incontro con l'omologo turco Recep Tayyip Erdoğan in cui sarà discussa l'adesione di Helsinki nell'Alleanza atlantica

Nato, Erdogan: “Manterremo nostra promessa con la Finlandia”

“La Turchia prevede di approvare l’adesione della Finlandia alla Nato, indipendente da quella della Svezia, prima delle elezioni che si terranno il 14 maggio”. “Venerdì manterremo la nostra promessa” riguardo alla ratifica da parte della Turchia dell’adesione alla Nato della Finlandia. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan come riporta HaberTurk. Il leader turco ha in programma venerdì un incontro a Istanbul con il presidente finlandese Sauli Niinisto in cui discuteranno della ratifica dell’adesione di Helsinki all’Alleanza Atlantica a cui Ankara non ha ancora dato il via libera.

Lo scorso anno la Turchia ha appoggiato l’adesione sia della Finlandia che della Svezia alla Nato ma Erdogan ha chiesto ai Paesi scandinavi un distanziamento dal terrorismo, e l’estradizione di alcuni sospetti militanti, per poter ratificare i protocolli di adesione. Ankara, Helsinki e Stoccolma hanno firmato un memorandum d’intesa rispetto a questi punti ma per mesi la Turchia ha chiesto ai Paesi scandinavi un maggiore impegno per soddisfare le sue richieste. Recentemente, Erdogan aveva fatto sapere di guardare in modo “positivo” all’adesione di Helsinki mentre funzionari turchi hanno ribadito che attendono ancora ulteriori passi in avanti da parte di Stoccolma.

Fonte: Ansa