Entrati da Rafah i primi camion di aiuti umanitari

Alle 6 italiane (le 7 locali) è scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza per consentire lo scambio di ostaggi dello Stato ebraico con detenuti palestinesi (in entrambi i casi donne e bambini) e l’entrata degli umanitari alla Striscia attraverso il valico di Rafah. I primi camion con acqua, carburante, medicine e cibo sono già entrati. Lo hanno confermato Egitto e Israele.

Egitto, camion con aiuti iniziano a entrare a Gaza

Duecento camion carichi di cibo, medicine e acqua per la Striscia di Gaza e cisterne di carburante dovrebbero entrare oggi dal valico di Rafah – fa sapere l’ufficio stampa del governo egiziano – ma finora solo 12 hanno varcato il confine, secondo quanto riferito da fonti della Mezzaluna rossa egiziana nel Nord Sinai. Hanno oltrepassato il confine anche 3 autocisterne con a bordo circa 90 mila litri di carburante. Si prevede che oggi ne entreranno tra i 120 mila e i 150 mila litri. Sono stati intanto accolti 12 feriti e i loro accompagnatori.

Israele conferma, carburante e gas domestico entrati da Rafah

Quattro camion di carburante e quattro di gas per uso domestico sono entrati questa mattina dal valico di Rafah tra Egitto e Gaza per la popolazione della Striscia. Lo ha confermato il Cogat, l’ente di governo israeliano per i Territori secondo cui “la consegna è stata approvata dalla classe politica” e fa parte dell’accordo per la tregua e il rilascio degli ostaggi. “Il carburante e il gas domestico sono destinati – ha spiegato il Cogat – ai bisogni essenziali delle infrastrutture umanitarie nella Strscia”.

A Rafah centinaia di persone premono per passare il valico

Fonti del valico di Rafah e della Mezzaluna Rossa hanno riferito che per la prima volta dall’inizio della guerra, centinaia di persone si stanno riversando al valico di Rafah, sia dal lato egiziano che da quello palestinese, e senza un elenco preventivo. Tra queste ci sono stranieri ed egiziani rimasti bloccati nella Striscia e che vogliono passare in Egitto, e palestinesi bloccati nel Sinai e in altre città egiziane che lasciano l’Egitto per tornare a Gaza. Intanto continuano ad attraversare il valico i camion con gli aiuti, in coordinamento con l’Unrwa e la Mezzaluna Rossa egiziana e palestinese.

Fonte: Ansa