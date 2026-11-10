Energia elettrica per ridurre le emissioni: l’impegno di Cop31 per il clima

Sullo sfondo della previsione del calo – non sufficiente – delle emissioni globali dovute dai combustibili fossili, dalla Cop31 in corso da Antalya, arriva l’annuncio dell’impegno per l'”era dell’elettricità”. L’elettrificazione pulita dei consumi energetici infatti potrebbe aiutare a ridurre il riscaldamento globale di 0,3 gradi centigradi. Il presidente della Conferenza turco-australiana Murat Kurum ha dichiarato che questo vertice sarà quello che ha “premuto l’interruttore” del cambio di rotta. Un primo passo quest’obiettivo del 35% di elettrico nei consumi energetici entro il 2035, dall’attuale 23%, è il lancio della coalizione che punta a mobilitare investimenti nell’elettrificazione pulita nei Paesi emergenti e in via di sviluppo.

Elettricità al 35%

Un impegno per il mondo intero: l’elettrificazione del 35% dei consumi energetici al 2035. La proposta “35-by-35 Global Electrification Pledge” che punta al salto dall’attuale 23%, a tagliare le emissioni di gas serra e ad abbassare così la febbre della Terra, è stata annunciata oggi dalla presidenza turca alla 31esima Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici aperta ieri ad Antalya.

Il calo delle emissioni

Nella giornata dedicata a “Energia e Trasporti” e in continuità con i discorsi di apertura, dove l’elettrificazione è stata il filo rosso, arriva anche la previsione – da una nuova ricerca del Global Carbon Project – che le emissioni globali di anidride carbonica derivanti da combustibili fossili dopo una crescita media dello 0,8% tra 2019 e 2025 diminuiranno dello 0,4% nel 2026, una riduzione trainata dall’espansione dell’energia solare ed eolica e dal conflitto in Iran con i prezzi più alti del petrolio. Il Global Carbon Budget 2026 stima per quest’anno 38,2 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2 da petrolio, gas, metano. Tuttavia gli scienziati avvertono che questa inversione di tendenza – la prima dallo shock del Covid-19 e dovuta in parte alle tensioni geopolitiche – “non è una soluzione climatica sostenibile”, “non ancora abbastanza rapida da garantire un calo duraturo delle emissioni”.

L'”era dell’elettricità”

La cosiddetta “era dell’elettricità” vedrebbe coinvolti i trasporti, l’edilizia, l’industria e nel contempo aumentare gli sforzi per rafforzare la sicurezza energetica, ampliare l’accesso all’energia e ridurre costi ed emissioni. Tutto proiettato a contenere il riscaldamento globale entro un aumento di 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900), ormai già sforato. Anche se non tutto è perduto. Che sia attraverso rinnovabili o nucleare o gas è da vedere. L’Energy Transitions Commission stima che accelerare l’elettrificazione pulita possa ridurre il riscaldamento di circa 0,3 gradi. Secondo l’Ocse, arrivare al 35% di elettrificazione globale entro il 2035 richiede circa 3.500 miliardi di dollari di investimenti l’anno, contro i 1.800 di oggi.

La coalizione

Il presidente della Cop31, Murat Kurum, ha assicurato la determinazione “a tracciare una rotta per il futuro. Stiamo unendo le forze affinché tutti possano sostenersi a vicenda e generare un impulso collettivo” soprattutto perché “la crisi energetica di quest’anno ci ha scosso, dimostrando la vulnerabilità intrinseca legata alla dipendenza dalle importazioni di energia. La Cop31 sarà ricordata come il momento in cui abbiamo ‘premuto l’interruttore'”. Un passo importante verso questo obiettivo è la “Electrify Now Finance Coalition”, una coalizione di governi, banche di sviluppo e finanza privata che punta a sbloccare investimenti nell’elettrificazione pulita nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Il lancio della coalizione è avvenuto durante l’incontro ministeriale per l’elettrificazione co-organizzato dalla Presidenza della Cop e dalla Commissione europea. Guardando più vicino casa nostra, in un evento organizzato dal think tank italiano Ecco con TeraMed Initiative, Unione per il Mediterraneo e Imal, istituzioni regionali, governi e imprese hanno discusso le partnership necessarie per mobilitare investimenti e arrivare a 1 Tw di rinnovabili nel Mediterraneo entro il 2030.

Fonte Ansa