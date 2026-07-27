Emergenza incendi, Coldiretti: devastati boschi e campi, servono più controlli

L’emergenza incendi continua a mettere in ginocchio vaste aree del Mediterraneo. Dalla Sicilia alla Puglia, passando per la Basilicata, le fiamme stanno devastando boschi, coltivazioni e habitat naturali, mentre l’allarme interessa anche altri Paesi europei come Francia e Spagna. Secondo Coldiretti, nel 2026 sono già andati in fumo oltre 66 mila ettari di territorio, un dato che supera di oltre tre volte la media degli ultimi vent’anni e che richiama l’urgenza di rafforzare prevenzione, controlli e tutela del patrimonio ambientale.

Oltre 66 mila ettari distrutti nel 2026

L’emergenza incendi continua a colpire duramente il Mezzogiorno e vaste aree dell’Europa. Dalla Puglia alla Sicilia, passando per la Basilicata, le fiamme stanno devastando boschi, macchia mediterranea, pascoli e terreni agricoli, mentre incendi di grandi dimensioni interessano anche Francia e Spagna. Secondo Coldiretti, nel 2026 sono già andati in fumo oltre 66 mila ettari, un’estensione più che tripla rispetto alla media registrata negli ultimi vent’anni.

Piromani e caldo estremo aggravano l’emergenza

Secondo Coldiretti, fino al 60% degli incendi potrebbe avere un’origine dolosa. Le temperature elevate e la prolungata assenza di precipitazioni stanno creando condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme, facilitando anche l’azione dei piromani. L’organizzazione agricola sottolinea come la combinazione tra cambiamenti climatici e incendi volontari stia causando danni sempre più gravi al patrimonio naturale e produttivo del Paese.

Danni a ecosistemi, agricoltura ed economie locali

Le conseguenze degli incendi non riguardano soltanto il patrimonio boschivo. Le fiamme hanno già distrutto oliveti, pascoli, coltivazioni agricole e macchia mediterranea, compromettendo la biodiversità e provocando pesanti perdite economiche per le aziende agricole. A essere colpite sono anche le comunità locali, che vedono aumentare il rischio di dissesto idrogeologico e di impoverimento del territorio.

L’ombra della speculazione dietro alcuni roghi

Coldiretti richiama l’attenzione anche su possibili interessi economici che potrebbero celarsi dietro alcuni incendi. In particolare, vengono segnalati tentativi di favorire il cambio di destinazione d’uso dei terreni o l’installazione di impianti fotovoltaici. Si tratta di ipotesi che, secondo l’organizzazione, rendono ancora più urgente intensificare i controlli e contrastare ogni forma di speculazione sul territorio.

Prevenzione e agricoltori come presidio del territorio

Per affrontare l’emergenza non bastano gli interventi durante gli incendi. Coldiretti chiede di rafforzare la prevenzione, aumentare i controlli e valorizzare il ruolo degli agricoltori come presidio del territorio. Fondamentale, inoltre, investire nell’educazione ambientale e contrastare l’incuria e i comportamenti irresponsabili, così da tutelare un patrimonio essenziale per la biodiversità, la sicurezza idrogeologica e la qualità della vita delle comunità.

Fonte Ansa