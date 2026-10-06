Emergenza abitativa, Onu: “Più di un miliardo di persone vive nelle baraccopoli”

La crisi abitativa globale arriva al centro del confronto delle Nazioni Unite. A Muscat, in Oman, rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno lanciato un appello per interventi immediati a fronte di un’emergenza che riguarda quasi 3,4 miliardi di persone. Per l’Onu, garantire un alloggio adeguato significa tutelare dignità, sicurezza e opportunità, ma anche contrastare povertà e disuguaglianze. Milioni di persone vivono ancora in insediamenti informali, baraccopoli o condizioni di grave precarietà, mentre conflitti, disastri naturali e cambiamenti climatici aggravano ulteriormente il problema. Da qui la richiesta di investimenti e di una maggiore cooperazione per rendere le città più inclusive e resilienti.

Il dato

Il tema dell’emergenza abitativa approda all’Onu. Riuniti a Muscat, in Oman, rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. “Un alloggio adeguato non è un lusso. È il fondamento di una vita dignitosa e di città sostenibili”, ha affermato la direttrice esecutiva di UN-Habitat, il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani. Anacláudia Rossbach che ha aggiunto “l’edilizia abitativa deve essere considerata una priorità pubblica, alla pari della terra e dei servizi essenziali”, auspicando un rafforzamento della cooperazione tra autorità pubbliche, settore privato e società civile.

Il messaggio

Nel suo messaggio ai partecipanti il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha detto che un alloggio adeguato per tutti è “il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo”. Invece, ha sottolineato “oltre tre miliardi di persone nel mondo sono ancora private di questo diritto umano universale”. “Più di un miliardo di persone vive in insediamenti informali e baraccopoli, e molte altre sono senzatetto o sono state sfollate a causa di conflitti, disastri e cambiamenti climatici”, ha aggiunto. Il presidente dell’Assemblea di UN-Habitat, Nga Kor Ming, che è anche ministro dell’edilizia abitativa e del governo locale della Malesia, ha parlato di famiglie che vivono in alloggi senza servizi igienici di base o acqua potabile, e i cui figli soffrono di malattie prevenibili. “Una casa senza acqua potabile, senza sicurezza né garanzie legali non è una casa. È una trappola che chiude le persone nella povertà”, ha affermato. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio è adeguato quando soddisfa sette criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l’abitabilità, il costo, l’ubicazione e l’accessibilità. Per questo Guterres ha insistito sulla necessità di “investire in alloggi dignitosi e trasformare gli insediamenti informali per ridurre la povertà, combattere la disuguaglianza, rafforzare la resilienza climatica e promuovere società pacifiche e inclusive”.

Fonte Ansa