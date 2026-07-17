Economia circolare: “Mira” rilancia il recupero delle materie prime critiche con tecnologie innovative

Le materie prime critiche sono sempre più strategiche per la transizione energetica e digitale, ma la loro disponibilità rappresenta una sfida per l’Europa. Per ridurre la dipendenza dalle importazioni e favorire un’economia più sostenibile, ricerca e innovazione puntano sul recupero dei materiali già presenti nei rifiuti tecnologici. In questo contesto nasce Mira, nuovo spinoff dell’Università di Brescia, che sviluppa processi innovativi per estrarre litio, nichel e cobalto da batterie esauste e ceneri dei fanghi di depurazione. L’obiettivo è trasformare i risultati della ricerca scientifica in tecnologie capaci di generare valore ambientale, economico e industriale.

La tecnologia sviluppata

Sviluppare tecnologie innovative per il recupero delle materie prime critiche – come litio, nichel e cobalto – e dare valore ai materiali estratti dalle batterie esauste e dai fanghi di depurazione: è l’obiettivo di Mira, lo spinoff dell’Università di Brescia presentato nell’ambito dell’evento conclusivo del progetto Tech4Lib. “La nascita di Mira rappresenta un passaggio fondamentale del percorso di ricerca sviluppato negli ultimi anni”, hanno spiegato i fondatori dello spinoff Elza Bontempi, Laura Depero, Maria Antonietta Vincenti, Alberto Mannu, con l’imprenditore Cristian Fracassi. “L’obiettivo – hanno aggiunto – è trasformare la ricerca in soluzioni concrete, capaci di rispondere alle sfide della sostenibilità, della sicurezza nell’approvvigionamento delle materie prime e della competitività del sistema industriale”.

Gli obiettivi

Acronimo di Microwave Innovation for Resource Activation, lo spinoff Mira punta a trasformare in ricadute i tanti risultati scientifici sviluppati negli anni dai progetti di ricerca Tech4Lib e Caramel con processi innovativi per il recupero sostenibile delle materie prime critiche, come litio, nichel e cobalto, dalle batterie esauste o dalle ceneri dei fanghi di depurazione. “Ogni tecnologia che arriva al mercato nasce prima di tutto dalla ricerca di base, dalla comprensione dei materiali, dei processi e dei fenomeni che li governano”, ha sottolineato Depero. “La sfida, per l’università, è riuscire a custodire questa dimensione fondamentale della conoscenza e, al tempo stesso, creare le condizioni perché i risultati scientifici possano diventare innovazione concreta, generare valore per il territorio, sostenere la competitività delle imprese e contribuire alla transizione ecologica”.

Fonte Ansa