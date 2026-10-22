Economia circolare: Italia prima in Ue per materiali recuperati e reimmessi nel sistema produttivo

L’Italia è nelle prime posizioni in Europa per lo sviluppo dell’economia circolare. Il nostro Paese detiene il primato a livello europeo per quantità di materiali recuperati e reimmessi nel sistema produttivo (21,6%), mentre è “medaglia d’argento” per indice di circolarità, dietro ai Paesi Bassi e davanti a Germania, Francia e Spagna. La Penisola registra una quota di rifiuti riciclati che supera l’85%, oltre il doppio della media Ue, e per ogni chilogrammo di risorse consumate genera 4,7 euro di Pil. I dati sono presenti nel report annuale delle aziende aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite.

Italia circolare

“L’Italia si posiziona al secondo posto per sviluppo dell’economia circolare con un indice di circolarità pari a (65), dopo Paesi Bassi (69,3) e davanti a Germania (58,8), Francia (57,9) e Spagna (54), registrando una quota di rifiuti riciclati pari all’85,6%, più del doppio della media UE (41,2%); su circa 160 milioni di tonnellate di rifiuti gestiti, il nostro Paese ricicla 137 milioni di tonnellate. Spetta all’Italia il primato a livello europeo per quantità di materiali recuperati e reimmessi nel sistema produttivo (21,6%); per ogni Kg di risorse consumate, l’Italia genera 4,7 Euro di PIL, il valore più elevato tra le principali economie dell’Unione Europea che vede una media di 3 Euro”.

Il rapporto

E’ quanto emerge dal report annuale delle aziende aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite che monitora i progressi compiuti dalle imprese rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) in previsione della rendicontazione annuale che si concluderà il prossimo 31 dicembre presentati a Bologna in occasione dell’XI edizione dell’Italian Business & SDGs Annual Forum di UN Global Compact Network Italia dedicato all’Economia Circolare.

L’impegno delle aziende

Dai risultati, emerge come l’applicazione di pratiche di circular economy alla gestione dei rifiuti rappresenti l’ambito di maggiore impegno e azione per le aziende italiane, riscontrato, rispettivamente dall’85% delle Company e dal 75% delle PMI. Il secondo ambito più presidiato riguarda l’adozione di pratiche di economia circolare nei processi operativi con il 73% delle grandi aziende che dichiara il proprio impegno in tal senso a fronte del 67% delle PMI.

Fonte Ansa