Ebola in Congo, Oms: “Rischio epidemico molto alto”

Raggiunto il livello massimo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha innalzato da “elevato” a “molto elevato” il rischio di epidemia in Repubblica democratica del Congo (RDC), dove i casi sospetti sono oltre 750 – 82 confermati – e i decessi 177 – sette confermati -, mentre in Kenya è stato registrato il primo caso sospetto, dopo i due confermati in Uganda. L’Oms non ha modificato le valutazioni sui rischi regionale, “elevato”, e globale, “basso”. Il virus Ebola, che causa una grave febbre emorragica e nell’arco di mezzo secolo ha ucciso 15mila persone in Africa, è meno contagioso del Covid-19 o del morbillo, ma per il ceppo che si sta diffondendo in RDC non esiste un vaccino o un trattamento specifico, come per il ceppo Zaire. Sono attualmente allo studio due vaccini, ma nel primo caso la sperimentazione sull’uomo non potrà iniziare prima di 6-9 mesi, ha detto Sylvie Briand, chef scientist dell’Oms, nel secondo bisogna capire se può essere idoneo per gli esseri umani.

Rischio epidemico

Il rischio epidemico legato al virus Bundibugyo Ebola “è passato da ‘alto’ a ‘molto alto’ a livello nazionale nella Repubblica democratica del Congo RDC”. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa nell’ambito della 79/a Assemblea Mondiale della Sanità. L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) rappresenta ora un rischio “molto elevato” per la salute pubblica, rispetto al precedente livello di rischio “elevato”, ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre i rischi regionali e globali rimangono invariati. “L’epidemia di Ebola nella RDC si sta diffondendo rapidamente. In precedenza, l’Oms aveva valutato il rischio come elevato a livello nazionale e regionale e basso a livello globale. Ora stiamo rivedendo la nostra valutazione del rischio, che ora è molto elevato a livello nazionale, elevato a livello regionale e basso a livello globale”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Casi e decessi

Hanno raggiunto il numero di circa 750 i casi sospetti di Ebola da virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e 177 sono i decessi sospetti. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa nell’ambito della 79/a Assemblea Mondiale della Sanità. “L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente”, ha detto Tedros. Finora, 82 casi sono stati confermati nella RDC, con sette decessi confermati. “Ma sappiamo che l’epidemia nella RDC è molto più ampia. Ora ci sono quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti. La situazione in Uganda è stabile, con due casi confermati in persone che hanno viaggiato dalla RDC e un decesso”, ha sottolineati Tedros, rilevando come “la violenza e l’insicurezza stanno ostacolando la risposta all’epidemia”. “Un cittadino americano che ha contratto l’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è attualmente ricoverato in ospedale in Germania. Abbiamo preso atto delle informazioni pubblicate oggi riguardanti un altro cittadino americano, considerato un contatto ad alto rischio, che è stato trasferito nella Repubblica Ceca”, ha affermato Tedros.

Il virus Ebola

Il livello “molto alto” indica il livello di rischio massimo. L’Ebola causa una febbre emorragica mortale, ma il virus, che ha ucciso più di 15.000 persone in Africa negli ultimi 50 anni, è meno contagioso del Covid-19 o del morbillo. Non essendoci vaccini o trattamenti approvati per il ceppo Bundibugyo del virus responsabile dell’attuale epidemia, gli sforzi per contenerne la diffusione si basano principalmente sul rispetto delle misure preventive e sulla rapida individuazione dei casi.

Primo caso in Kenya

Il primo caso sospetto di virus ebola è stato registrato in Kenya nella città di Eldoret, a nord del Paese. Si tratta di un cittadino keniano ventinovenne, di professione camionista, giunto il 19 maggio scorso dalla Repubblica Democratica del Congo transitando per l’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi e soggiornando una notte nella capitale. L’uomo si è presentato al St Luke’s Hospital della cittadina di Kapsoya, e i medici hanno immediatamente riscontrato in lui la possibile presenza del virus, isolandolo. I funzionari sanitari hanno inoltre dichiarato che il paziente avrebbe sviluppato i sintomi della malattia riconducibile al virus il 13 maggio mentre si trovava ancora nella città congolese di Lubumbashi, dove era stato ricoverato e curato per condizioni tra cui sepsi e febbre alta, come riporta Capital News. Il caso sospetto si verifica in un momento in cui il Kenya ha intensificato la sorveglianza dell’Ebola, per via dei primi casi conclamati anche nella vicina Uganda e poche ore dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica derivante dall’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo da “alto” a “molto alto”.

Vaccini allo studio

Sono allo studio dei candidati vaccini contro il virus Bundibugyo Ebola, ma i tempi non saranno brevi. Lo hanno annunciato gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità in occasione della conferenza stampa, nell’ambito della 79/a Assemblea Mondiale della Sanità, in cui si è fatto il punto sull’andamento dell’epidemia nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Esiste ad oggi un vaccino efficace contro il virus Ebola del ceppo Zaire, ha spiegato in conferenza stampa Sylvie Briand, chef scientist dell’Oms, “ma esiste una scarsa evidenza che possa proteggere anche dal ceppo di Ebola Bundibugyo”. “Più promettente”, ha aggiunto, è invece un altro prototipo di vaccino allo studio contro questo specifico ceppo, “ma ci vorranno dai 6 ai 9 mesi perché sia pronto per avviare l sperimentazione clinica sull’uomo”. Inoltre, è allo studio anche un altro vaccino, da parte di Gran Bretagna e India, ha spiegato l’esperta, “ma stiamo aspettando di conoscere i dati sulla sperimentazione animale per capire se possa essere considerato un candidato vaccino per l’uomo”. I vaccini, ha detto Briand, “sono fondamentali per prevenire l’infezione, ma dovremo aspettare ancora molte settimane. Al momento, dunque, cruciale è aumentare la sorveglianza per ridurre i contagi”. Collegata in conferenza stampa anche una dottoressa dell’Oms dalle zone colpite in Congo. Sarebbero al momento circa 1400 i contatti rintracciati, ha riferito, ma “il numero è destinato a salire”. I contatti vengono isolati per 21 giorni e questo “rappresenta l’unico modo – ha detto – per fermare la trasmissione, in mancanza di specifici farmaci e vaccini”. Quanto all’ipotesi della presenza di soggetti “super diffusori” con carica virale maggiore, a spiegazione del rapido allargarsi dell’epidemia, “non credo che il problema sia legato alla presenza di super diffusori – ha affermato l’esperta dell’Oms – quanto piuttosto al contesto difficile in cui ci troviamo. E’ probabile che il virus si stesse propagando già da settimane quando lo abbiamo rilevato”. Ad oggi, ha avvertito, “la situazione in Congo non è sotto controllo”.

Fonte Ansa