Ebola in Congo: da Ue e Unicef 100 tonnellate di aiuti

L’Unione europea e l’Unicef si mobilitano per sostenere la risposta sanitaria della Repubblica democratica del Congo all’epidemia di Ebola nella provincia di Ituri. L’epidemia è provocata da un ceppo del virus per cui non esistono vaccini né trattamenti specifici e l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli aiuti consistono in medicinali, articoli per la prevenzione e il controllo delle infezioni, dispositivi di protezione individuale, aiuti per il trattamento del colera e della malaria, tende ad alte prestazioni e attrezzature correlate e fanno parte delle scorte dell’Unione europea conservate presso il centro globale di approvvigionamento e logistica dell’Agenzia Onu per l’infanzia a Copenaghen, in Danimarca. La partenza del trasporto dal Belgio attraverso il ponte aereo umanitarie dell’Ue. L’Unicef invia anche squadre tecniche.

L’Unione europea e l’UNICEF stanno mobilitando oltre 100 tonnellate di aiuti essenziali per sostenere la risposta all’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove bambini, famiglie e operatori sanitari in prima linea stanno affrontando un’epidemia in rapida espansione nella provincia di Ituri. L’UNICEF sta organizzando il trasporto aereo dall’aeroporto di Liegi, in Belgio, attraverso il Ponte Aereo Umanitario dell’Unione Europea per sostenere gli sforzi di risposta a favore di circa 100.000 persone. Gli aiuti, mobilitati dalle scorte dell’Unione Europea conservate presso il centro globale di approvvigionamento e logistica dell’UNICEF a Copenaghen, in Danimarca, includono medicinali essenziali, articoli per la prevenzione e il controllo delle infezioni, dispositivi di protezione individuale (DPI), aiuti per il trattamento del colera e della malaria, tende ad alte prestazioni e attrezzature correlate. La spedizione ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta in prima linea e a sostenere le istituzioni sanitarie nazionali e i partner operativi che stanno rispondendo all’epidemia.

La collaborazione internazionale

La mobilitazione avviene mentre l’UNICEF intensifica la sua risposta per proteggere i bambini e le famiglie colpiti dall’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato Emergenza Sanitaria Pubblica di Rilevanza Internazionale. L’UNICEF sta collaborando con le autorità nazionali, l’OMS, i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC) e i partner per rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni, la comunicazione dei rischi e il coinvolgimento della comunità, l’approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari e l’igiene, nonché il sostegno alla protezione.

L’importanza della preparazione

«Questa epidemia sottolinea ancora una volta l’importanza della preparazione, della cooperazione internazionale e della risposta rapida», ha affermato Hadja Lahbib, commissaria europea per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi. «L’UE sta lavorando fianco a fianco con l’UNICEF e tutti i nostri partner per sostenere gli sforzi di risposta sul campo, rafforzare la sorveglianza e garantire che gli aiuti raggiungano chi ne ha più bisogno. La nostra azione collettiva è essenziale per contenere l’epidemia e salvare vite umane».

L’epidemia

L’epidemia di Ebola è causata dal ceppo Bundibugyo, una forma meno comune del virus per la quale attualmente non esistono vaccini autorizzati né trattamenti specifici. L’epidemia si sta sviluppando in un contesto operativo difficile, caratterizzato da insicurezza, limitazioni di accesso e elevata mobilità della popolazione, il che aumenta l’urgenza di un sostegno rapido e coordinato. «In situazioni di emergenza come questa, è fondamentale che gli aiuti vengano distribuiti rapidamente da più punti per aiutare gli operatori in prima linea a proteggere le comunità e a contenere i focolai», ha dichiarato Leila Pakkala, direttrice della Supply Division dell’UNICEF. “Oltre agli aiuti disponibili a livello locale, l’UNICEF sta distribuendo le 100 tonnellate di forniture provenienti dalle scorte dell’Unione Europea presso il centro globale di approvvigionamento e logistica dell’UNICEF per rafforzare la risposta sul campo con ulteriori medicinali essenziali, dispositivi di protezione e articoli di emergenza fondamentali”.

Solidarietà globale

Gli aiuti fanno parte di un più ampio sforzo dell’Unione Europea e dell’UNICEF volto a sostenere la risposta guidata dal governo e a rafforzare la preparazione a livello regionale. La Commissione europea sta lavorando a stretto contatto con i partner internazionali, tra cui l’OMS, l’Africa CDC e le autorità nazionali, mentre le azioni sostenute dall’Unione Europea stanno contribuendo a rafforzare i test e il sequenziamento, le contromisure mediche, la sorveglianza delle acque reflue e le capacità mediche di emergenza. «Il volo di ieri stasera è un chiaro esempio di ciò che la preparazione e la collaborazione rendono possibile», ha affermato Bertrand Bainvel, direttore dell’Ufficio europeo per le partnership pubbliche dell’UNICEF. “Grazie al sostegno dell’Unione Europea, gli aiuti salvavita stanno raggiungendo rapidamente le squadre in prima linea e le comunità colpite nella Repubblica Democratica del Congo. L’Unione europea è ancora una volta in prima linea nella solidarietà globale, al fianco dell’UNICEF per proteggere i diritti dei bambini, difendere la salute globale e garantire che le comunità in crisi non vengano lasciate indietro”.

Proteggere i più vulnerabili

L’UNICEF sta inoltre inviando squadre tecniche e aiuti per sostenere la prevenzione e il controllo delle infezioni, il coinvolgimento delle comunità e i servizi essenziali per i bambini e le famiglie. I bambini sono particolarmente vulnerabili durante le epidemie di Ebola, non solo alla malattia stessa, ma anche alle più ampie interruzioni dei sistemi sanitari, nutrizionali, educativi e di protezione. L’UNICEF e l’Unione Europea ribadiscono il loro impegno a collaborare con le autorità nazionali e i partner per contenere l’epidemia, sostenere gli operatori in prima linea e proteggere i bambini e le famiglie colpite dalla crisi.